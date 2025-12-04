Jóvenes hondureños quedan entre los 20 mejores equipos en Olimpiada Mundial de Robótica

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de jóvenes puso en alto el nombre de Honduras al quedar entre los 20 mejores equipos durante las Olimpiadas Mundiales de Robótica que se realizaron a finales de noviembre en Singapur. La competencia, que albergó más de 90 países y casi 600 equipos, reúne a los mejores del mundo luego de pasar por sus competencias nacionales. Honduras estuvo representada en la categoría Future Innovators Senior con participantes desde los 14 hasta los 19 años.

Este grupo de jóvenes que llamaron a su equipo Horizon son originarios de La Ceiba, Atlántida y representaron a Honduras en la competencia mundial con su proyecto: un robot diseñado para explorar y analizar el terreno en el planeta Marte, con el objetivo de encontrar agua. En su categoría quedaron en el lugar 14 a nivel mundial, con un puntaje de 147.69 y medalla de plata, dentro de los 72 equipos participantes en esta categoría y grupo de edad.

Honduras quedó además como cuarto a nivel de América, con un porcentaje de 74% y solo 27.91 puntos por debajo del primer lugar. "La competencia sube de nivel con cada año y nuestros representantes pusieron en alto el nombre de Honduras compitiendo con países que no solamente nos llevan ventaja en desarrollo educativo, y que reciben apoyo del estado", dijo Gabriela Reyes de Morales, presidenta de Fundación STEM Honduras.