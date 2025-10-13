Cinco estudiantes hondureños representarán al país en la FIRST Global 2025 en Panamá

Tegucigalpa, Honduras.- Cinco estudiantes representarán a Honduras en la prestigiosa competencia de robótica "First Global Challenge" edición 2025, que se realizará en Ciudad de Panamá del 29 de octubre al 1 de noviembre. El equipo denominado como "Team Honduras" para este año está conformado por Heberly Raudales, de la Estancia School; Valeria Ham, de Sunshine School; Samuel Martínez, de Sunshine School; Joshua Rivera, del Tecnológico Santa María y Emilio Guevara Del Campo School. Los hondureños competirán con estudiantes de unos 190 países, con el objetivo principal de dejar bien posicionado el nombre de Honduras con su talento en robótica y sostenibilidad y trabajo en equipo.

"Nos sentimos afortunados de llevar el peso de representar al país y de contar con un equipo maravilloso de Team Honduras", manifestó Heberly Raudales en entrevista con EL HERALDO. La competencia consiste en la creación de un robot, cada grupo en su país recibe un kit para crear el ejemplar en un periodo de dos meses, previo a la gran competición, según detalló Valeria Ham.

"Nuestro robot puede recoger pelotitas y guindarse, tiene extensiones de aluminio que vienen en el kit" (...) Nuestra expectativa es alta, porque queremos llevar el nombre de Honduras a lo más alto en Panamá, porque es una competencia a la que van todos países del mundo, demostrar que Honduras es capaz", agregó Samuel. Cabe destacar que FIRST Global es una competencia internacional anual de robótica, similar a unas olimpiadas, que reúne a equipos de diferentes naciones para construir y programar un robot que resuelva un desafío global. Además, permite a los participantes interactuar con todos los participantes y conocer acerca de sus culturas.

En busca de financiamiento

Los estudiantes han realizado diversas actividades para recaudar fondos para costear ciertos gastos, sin embargo, anhelan que organizaciones, empresas y público en general puedan sumarse y apoyarlos económicamente para continuar con esta aventura robótica. Si desean contribuir a la causa pueden contactar al grupo a través de su página de Instagram FGC Team Honduras hn

En 2024, otro grupo de estudiantes representó a Team Honduras en la FIRST Global Challenge realizada en Grecia ese año. De ese grupo, Zoe y Henry, estudiantes del Instituto Técnico Santa María, de la Fundación El Hogar, recibieron una beca que les fue otorgada por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) para que pudieran continuar con sus estudios en las áreas STEM (disciplinas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) Este antecedente deja entrever el impacto de FIRST Global como plataforma de crecimiento académico para jóvenes hondureños. Puede ver la entrevista en vivo aquí: