Juan Orlando Hernández a Trump tras indulto: gracias "por escuchar y responder"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien el pasado lunes fue indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas, le agradeció al titular de la Casa Blanca "por escuchar y responder" cuando lo necesitaba. "Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre", indicó Hernández en la red social X en su primera declaración pública. Hernández comienza su mensaje diciendo "GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre. Lo dije cuando salí de mi casa, lo dije cuando fui condenado injustamente, y lo digo hoy que he recuperado mi libertad. Soy inocente".

Agregó que su "profundo agradecimiento va para el Presidente Donald Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar". También agradeció a su familia y sus amigos "que nunca dejaron de luchar y orar" por él y culpó, como había hecho Trump, a la Administración del expresidente estadounidense Joe Biden por su condena. "Fui víctima de un montaje del gobierno de Biden y (Kamala) Harris y del deep state a través de un juicio manipulado. No había pruebas reales, solo las acusaciones de criminales que buscaban vengarse. Aun así, la verdad sobre mi inocencia prevaleció", afirmó el exmandatario, quien fue entregado en extradición a EE.UU. en abril de 2022 y en junio de 2024 condenado a 45 años de prisión. La esposa de Hernández, Ana García, dijo hoy a EFE en Tegucigalpa que el 28 de octubre, cuando él cumplió 57 años de edad, le escribió una carta a Trump, solicitándole que lo indultara y que el mandatario estadounidense le concedió esa petición. García también señaló que todavía no han decidido sobre el eventual regreso de Hernández a Honduras, donde, de hacerlo, sería requerido por las autoridades por presuntos delitos de corrupción, según advirtió la semana pasada el fiscal general, Johel Zelaya.