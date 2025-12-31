Listado de alcaldes: así quedan conformadas las corporaciones municipales

Tegucigalpa, Honduras.- Con la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 30 de diciembre, quedaron definidos los funcionarios que integrarán las corporaciones municipales para el período 2026-2030 en todo el país.

La resolución fue suscrita por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, junto al suplente de Marlon Ochoa, Carlos Cardona, pese a que aún estaban pendientes actas por resolver en el escrutinio especial.

En el Distrito Central, la administración municipal estará encabezada por Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, quien obtuvo la victoria por un margen de 888 votos sobre el candidato de Libre, Jorge Aldana.

Lo acompañará en la vicealcaldía Aníbal Erhler, mientras que la corporación estará conformada por tres regidores del Partido Nacional, cuatro de Libre, dos liberales y uno del Partido Demócrata Cristiano, según la distribución oficial.

En EL HERALDO ponemos a su disposición la lista completa de la conformación de las corporaciones municipales en los 298 municipios del país, para que conozca cómo queda integrada cada administración local para el próximo período.