Ubaldo Zavala expone el panorama del deporte hondureño y los desafíos al frente del COH

Tegucigalpa, Honduras.- En enero de 2025, Ubaldo Zavala, un amante del deporte en toda la extensión de la frase, asumió la presidencia del Comité Olímpico Hondureño (COH) con el objetivo de velar por el bienestar y desarrollo de cada una de las 34 federaciones afiliadas a este organismo. Consciente de cada uno de los desafíos y limitaciones que enfrenta cada una de las federaciones, Zavala no deja a un lado su temple de acero y una sonrisa que irradia optimismo y que apunta un solo objetivo: fomentar una cultura deportiva que le permita a Honduras poder trascender en el gran escenario internacional. Con la amabilidad que le caracteriza y una gran pasión por su trabajo, Ubaldo Zavala recibió al equipo de EL HERALDO en su oficina en el COH, en donde se refirió a las dificultades que ha enfrentado desde que asumió el cargo, la necesidad de crear un Consejo Nacional del deporte, la importancia de que las nuevas generaciones conozcan acerca de otras disciplinas más allá del fútbol y de su sueño por ver a la bandera de Honduras subiendo al podio en los Juegos Olímpicos.

La entrevista

¿Cómo valora usted su gestión tras su llegada al cargo en 2025? Yo tengo una carrera olímpica por así decirlo desde 1997 en que entré al Comité Olímpico como vocal suplente, he ido transitando a través de todos estos años hasta el 2025 con la posibilidad de ser presidente de este organismo olímpico. Para mí ha sido bastante aleccionador el hecho de haber transitado las diferentes posiciones, vocal suplente, vocal tercero, vocal segundo, vocal primero, secretario general y en el 2025, con la venia, voto y confianza de las federaciones, ser presidente. No es lo mismo estar en la silla presidencial que estar de repente como secretario o como miembro del buró administrativo del Comité. Es una responsabilidad bastante seria, bastante acendrada, en donde existe la posibilidad de tener un contacto bastante cercano con las 34 federaciones, que son las 34 deportes que están afiliados a nuestro organismo con sus peculiaridades. Hemos ido transitando en función de las necesidades que hemos tenido. Iniciamos el ciclo olímpico, Guatemala 2025 fue el primer derrotero, consideramos que salimos muy bien a razón de que obtuvimos 20 medallas más de las obtenidas en la última edición en Managua, Nicaragua, que fue en el 2017. Confiamos que en el 2029 cuando se realizan los XIII Juegos Deportivos Centroamericanos, muy probablemente en San Salvador o en San José, nosotros podamos cosechar una mayor cantidad de medallas. ¿Qué representa para usted haber recibido la confianza de las federaciones para liderar el Comité Olímpico? Esta posición es la más importante a nivel deportivo. Yo puedo considerar que el ser presidente de un Comité Olímpico Nacional es un honor. Es una gran responsabilidad, porque bajo nuestros hombros están precisamente todos los deportes afiliados. Los deportes olímpicos merecen que desde esta oficina nosotros les demos el 100% de nuestras posibilidades administrativas y financieras, y lógicamente no las tenemos. Hay serias limitaciones, estamos trabajando con los programas que nos provee financieramente Solidaridad Olímpica Mundial y Panam Sport y con lo que buenamente nos da el gobierno de la República. A pesar de todo hemos sorteado muchas situaciones, muchas federaciones han crecido deportivamente y considero que estamos transitando de manera satisfactoria hasta ahora.

¿Con qué desafío se ha encontrado en el inicio de su gestión? Principalmente la cuestión administrativa. y fundamentalmente la parte financiera. Cuando ve uno gobiernos o comités olímpicos como el de Guatemala, como el de Costa Rica, como el de El Salvador, como Panamá, que tienen todo a su mano financieramente hablando y uno ve las serias limitaciones que tiene aquí en Honduras, precisamente porque no hay una anualidad financiera de parte de este organismo que pueda soportar todas las necesidades de los deportes, pues uno se ve porque algunos se les puede dar el 100% y a otros solo lo que necesitan limitadamente y estamos hablando de que 34 federaciones, 34 deportes tienen sus propias necesidades y limitaciones. Uno quisiera darles a todos, pero bueno, hemos podido en el 2025 darle la posibilidad a todos los deportes de presentarse en los Juegos Centroamericanos y todos con una alegría deportiva que se denotó en la obtención de las medallas en cada uno de ellos. A nivel centroamericano, ¿cómo cree que está el deporte olímpico hondureño? Mire, no digo que desgraciadamente porque estamos luchando por salir de esa posición, pero tenemos décadas desde el sexto lugar. Solo estamos arriba de Belice por circunstancias numéricas. Belice por su estructura administrativa deportiva no va más allá del último lugar y Honduras ahorita pudo posicionarse en un quinto lugar, pero al final de la contienda en los Juegos Centroamericanos caímos de nuevo al sexto lugar, se sexto lugar que ha sido fatídico durante décadas. Desde el siglo pasado nos hemos posicionado en ese lugar. Estamos luchando por acceder en los próximos juegos a un quinto o cuarto lugar, pero todo va a depender del desarrollo deportivo no solamente de nuestra entidad, sino también de las federaciones. Nosotros tenemos federaciones estratégicas, taekwondo, lucha, etc, pero que de alguna manera todavía no se cubren las expectativas para poder acceder a un cuarto o quinto lugar. Necesitamos salir de los espacios regionales deportivos, que nuestros atletas vayan más allá al Caribe, a América del Sur, a Europa y que de alguna manera puedan entrenarse con los mejores del mundo. Al tener esa posibilidad, lógicamente vamos a mejorar a nivel atlético, a nivel de federaciones. ¿Cuál cree que sea el motivo por el que Honduras es sexto lugar en Centroamérica? La limitación financiera. La falta de cultura deportiva y quiero puntualizar esto, cultura deportiva. Todos los hondureños llevamos en el ADN el fútbol, todos, indistintamente, desde el niño, el joven, el adulto, el anciano es futbolero. Aquí si usted no es Selección Nacional, es Olimpia, Motagua, Marathón o Real España, pero nadie habla de la H de lucha, de la H de ajedrez, de la H de taekwondo, de la H de voleibol, de la H del baloncesto. Eso es también en la H, es una selección y al ser representativo de una selección, yo creo que la cultura deportiva debe expandirse pero parte de la culpa la tiene la misma idiosincrasia deportiva nuestra, que no se abre a la posibilidad de conocer otros deportes. Yo estoy seguro que muchos niños no conocen lo que es el ajedrez, no conocen lo que es el taekwondo, no conocen lo que es básquetbol, no conocen lo que es el judo, pero si lo conocieran, creo que serían seguidores de esos deportes y muchos de ellos practicantes de esos deportes. Nos hace falta cultura deportiva, que es lo que estamos tratando desde este Comité sembrar en la sociedad, que los niños conozcan. El fútbol es fundamental, pero también los otros deportes.

¿Qué estrategia tienen para fomentar y expandir la cultura deportiva? La cultura deportiva se puede expandir con diferentes programas. Vea usted. Ahorita estamos a nivel deportivo atomizados. El Comité Olímpico tiene como función principal presentar a las selecciones nacionales de los diferentes deportes en el ciclo olímpico. Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Juegos Olímpicos. En el caso de la Confederación Deportiva, le atañe específicamente la responsabilidad de la masificación. Y cuando hablamos de masificación es que puedan llegar sus programas a los niños y a los jóvenes.

En el caso de la Condepor, que es un organismo gubernamental más abierto, le compete también la posibilidad y se abre más el abanico no solamente llegar a la parte colegial o escolar, sino a la parte universitaria, a la parte militar, a la parte bancaria, a la parte federativa, poder implementar a través de ese organismo esa cultura deportiva y no digamos a una entidad tan importante como la Subdirección General de Educación Física, que hoy considero tiene la estructura administrativa en los 18 departamentos pero que no se le da la importancia de vida por parte del Ministerio de Educación. Entonces, se puede hacer mucho y debemos de crear, y ojalá así sea en los próximos meses, un Consejo Nacional del Deporte con todos estos organismos para que busquemos un norte en función del desarrollo deportivo de Honduras. Desde su punto de vista como presidente del Comité Olímpico, ¿cuál es la situación actual de las 34 federaciones que forman parte? Muchas están luchando por crecer. Tenemos dirigentes muy responsables, muy capaces, muy comprometidos, pero todo eso no vale si no tenemos el dinero en nuestras manos. Ahora mismo se nos ha dado la buena noticia que muy probablemente todas las federaciones tengan un aumento sustancial financieramente y aquí es donde nosotros veremos si estos dirigentes que hoy le menciono van a tener la posibilidad de hacer crecer sus deportes, porque todos estamos aquí por el deporte. Cada uno de los dirigentes, presidentes secretarios o miembros de su junta directiva aman sus deportes y van a hacer hasta lo imposible porque crezcan sus deportes. Pero decididamente aquí la palabra mágica es dinero. Si no tenemos el dinero y no planificamos cómo invertimos ese dinero, va a ser imposible, pero yo creo que sí estamos muy capaces para poderlo invertir de la mejor manera posible y ver los resultados en mediano y corto plazo. Actualmente, ¿cuáles son las fuentes de ingreso que tiene el Comité Olímpico? El Comité Olímpico tiene programas, muchos programas que van diseñados precisamente a la capacitación de entrenadores, al pago de entrenadores, a la posibilidad de preparar atletas juveniles. Hay una subvención también administrativa que de alguna manera no sirve y lógicamente los cursos y las diferentes capacitaciones a nivel nacional e internacional. El financiamiento nos viene expresamente de Solidaridad Olímpica Mundial, que es la entidad funcional operativa del Comité Olímpico Internacional y también Panam Sports, que es nuestro organismo continental. Ellos nos proveen cierta cantidad de dinero en dólares y nosotros los aprovechamos o maximizamos de manera responsable. Lógicamente, también dependemos de lo que buenamente el gobierno de la República nos pueda dar. Ahorita tenemos la grata noticia de que se nos va a apoyar para la preparación y presentación de nuestro contingente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana a mediados de año, al igual que el contingente que va a ser representado por Honduras en Dakar, Senegal. Eso viene directamente de el gobierno de la República. ¿Han tenido conversaciones con las nuevas autoridades de Condepol por el tema de presupuesto, apoyo? Sí y vamos a darle una serie de temas que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo deportivo. Decididamente sí hay una apertura de parte del gobierno. Ya hemos hablado con el abogado Félix Ambrosio Sabio, que es el presidente de la Condepah y muy probablemente se reelige en esta institución, y creo que vamos a formar lo que yo llamo un triunvirato deportivo que efectivamente va a resultar muy provechoso y efectivo para todas las federaciones nacionales. ¿Ese triunvirato sería Comité Olímpico, Condepor y Condepah? Sí. Esa es la alegoría o el nombre que yo le pongo, el triunvirato deportivo, pero un triunvirato que realmente beneficie al deporte. ¿Cree usted que puede haber sinergia entonces entre las tres instituciones para sacar adelante el deporte hondureño? Definitivamente, la hemos hecho desde el año pasado, lógicamente de manera tibia, pero ahorita creo yo que con la disposición del abogado Sabio en Condepah y con la disposición del máster Vinicio Valdés en la Condepor y lógicamente la mía aquí como presidente del Comité Olímpico, creo que vamos a tener un norte y eso es fundamental para el deporte. Yo creo que esto se necesita fundamentalmente para que crezcamos y que realmente los diferentes deportes que están en los diferentes organismos puedan ver hacia un futuro de manera provechosa. Además de la parte financiera, ¿qué otra dificultad han identificado? La parte de la cultura deportiva. Nuestra sociedad necesita conocer de la importancia que tiene el deporte, no solamente como distracción o como recreación, sino como la posibilidad de acceder a cualquier deporte, llámese taekwondo, llámese patinaje, llámese voleibol, llámese baloncesto, para que nuestros niños se alejen de las cosas malas, que en este caso es la delincuencia. Hoy tenemos muchísimos programas a nivel gubernamental, pero creo yo que el más efectivo y de manera consciente es el deporte. Si usted pone una cancha en un barrio, en un municipio, usted está alejando a esos niños, a esos jóvenes de la delincuencia, que hoy por día es uno de los problemas torales que tiene esta sociedad. Entonces, creo yo que si nosotros fortificamos los programas deportivos de las diferentes federaciones, podemos hacer mucho por esta sociedad. ¿Cómo valora el hecho de que hayan 34 federaciones formando parte del COH? Hay muchas federaciones o deportes que están creciendo significativamente y que todavía no están aquí en el comité. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, el pádel que ha sido un fenómeno, ha tenido un auge bastante efectivo a nivel nacional y quiérase o no uno de los deportes que ha venido a a posicionarse dentro de la sociedad, está en muchísimas ciudades del país y ya está incluso posibilitándose su adscripción (como federación) a través de la Gaceta en el Congreso de la República. Si ellos efectivamente ven esa posibilidad, estoy más que seguro que va a venir al Comité Olímpico a tratar de afiliarse al igual que en Condepah. También hay otros deportes que han crecido y que lógicamente están en la Condepah, pero no están aquí en el Comité Olímpico, por ejemplo el caso del billar es una cuestión clara, el caso del flag fútbol que es otro de los de los deportes que va a ser olímpico, van a estar en el programa olímpico de Los Ángeles, pero que no están acá. Son situaciones que tenemos que tomar a bien, analizarlas para fortalecerlos porque pueden ser nuestros representantes a futuro. Nosotros estamos abiertos, aparte de las 34 federaciones, a inscribir cualquier otro deporte con tal sea del beneficio de ese grupo de deportistas o de la sociedad en sí.

¿Cómo ha sido el ingreso de federaciones como e-Sports y Sambo al organigrama del COH? Precisamente la fortaleza que ellos han tenido es el movimiento que ellos hicieron previamente para la afiliación al Comité Olímpico. e-Sports es un fenómeno a nivel mundial, se menciona y se nos ha dicho en las diferentes esferas deportivas a nivel continental y mundial que e-Sports tiene 300 ciberatletas y eso es un número significativo. Con esa fuerza que tiene, e-Sports se ha podido validar en las diferentes instancias del ciclo olímpico. Ahorita participaron en los Juegos Centroamericanos, obtuvieron medalla de bronce. Ya están en el programa deportivo de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en República Dominicana. No se nos ha dicho que esté todavía en Lima, Perú, el próximo año en el 2027, pero muy probablemente esté. La misma situación en los Juegos Olímpicos. El caso de Sambo lo tenemos a nivel centroamericano, pero es un deporte que también cubre fuerza para poder ser admitido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos. Es como el fisicoculturismo también, que está peleando por estar en todas las instancias del ciclo olímpico. Hay circunstancias administrativas que de repente los limitan, pero a pesar de ello tienen mucha fuerza a nivel continental y a nivel mundial. Nuestra obligación como entidad es admitirlos y de alguna manera posicionarlos y orientarlos en función de su crecimiento deportivo. ¿Qué áreas considera usted que se deben de fortalecer dentro de este organigrama que tiene en el Comité Olímpico? La profesionalización de todos los elementos de las ciencias aplicadas. Nosotros necesitamos más metodólogos deportivos, más entrenadores capacitados, nutrición, psicólogos deportivos, médicos deportivos, todo lo que venga a fortalecer el crecimiento atlético de nuestros atletas, valga la redundancia. En la medida que nosotros podamos proveerles a ellos creo que los resultados van a venir a bien. Lógicamente también está la situación de la infraestructura, en la medida que nosotros podamos aquilatar un programa de adquisición de talentos, que sí los tenemos, yo creo que vamos a posibilitar nuevos héroes deportivos para que vengan a Tegucigalpa o podemos posibilitar un centro de desarrollo en el norte y así tener un recambio generacional de todos los atletas que hoy nos están dando medallas y decididamente capacitar y capacitar no solamente a la dirigencia deportiva, sino también a los entrenadores, a los mismos atletas y a los árbitros. Nosotros tenemos que cubrir todos los pilares, todos los aspectos fundamentales de un deporte y en la medida que nosotros crezcamos con cada uno de ellos, en esa medida va a crecer el deporte. ¿Con cuánto personal cuentan trabajando dentro de las diferentes federaciones? Hay federaciones que muy poco tienen a nivel administrativo, tienen un gerente, tienen un contador, tienen adscritos sus entrenadores, pero muy pocos tienen la fortaleza administrativa como de repente la tiene un organismo como es el Comité Olímpico, como es la Condepah o como es la Condepor. En el caso de las federaciones, por las limitaciones financieras, no pueden ellos tener un accionado administrativo a no ser de la buena voluntad que puedan tener sus respectivas juntas directivas. Por eso es que es tan necesario el financiamiento, porque ahí se crece en relación a lo que tiene cada deporte. No puedo comparar yo el fútbol, por ejemplo, que es un organismo bastante bien estructurado con dependencias bastante fortalecidas, que tienen un objetivo claro con una visión y una la misión, a deportes como el ajedrez, como el taekwondo, que si bien es cierto, hacen su lucha, tienen muy buenas personas que están denodadamente con compromiso para fortalecer un deporte, pero que hace falta personal para poderlo hacer presentable. ¿La mayoría de los entrenadores que tienen las federaciones son nacionales o extranjeros? La mayoría son extranjeros de nacionalidad cubana. Tenemos muy buenos entrenadores en diferentes deportes. En tenis de mesa, vamos a tener ahorita volibol de playa, etc. La gran mayoría son cubanos, tenemos un argentino que está al frente de la selección de remo y canotaje, el cual nos ha dado muchos muchos beneficios, principalmente ahorita que se dio en los Juegos Centroamericanos. Confiamos que en el corto plazo se aumenten los beneficios financieros de parte del gobierno para que podamos nosotros, no solo el Comité, sino las diferentes federaciones, contratar entrenadores con alto nivel competitivo, con alto nivel de eficiencia y de capacitación para que puedan fortalecer la generación de atletas que tenemos en los diferentes deportes. ¿Cuál es el promedio de atletas en cada Federación? Mire, no podría definir entre las 34 porque no es lo mismo hablar de un deporte colectivo como como es el voliibol, que tiene 10 u 11 ligas diseminadas a nivel nacional y cada liga tiene que entre 200, 300 atletas de acuerdo a su a su radio de acción, con un ajedrez que de repente también tienen diferentes ciudades, pero no sabemos el número. Nosotros solo posibilitamos de repente que los atletas que tenemos adscritos sean los que van a representar a sus deportes en los diferentes niveles competitivos. Por ejemplo, ahorita a nivel de Juegos Centroamericanos llevamos cerca de 500 atletas adscritos a 33 federaciones de las 34. La única que no fue, fue Raquetbol por alguna circunstancia, pero si incluimos federaciones no afiliadas al comité, como el Flag Football y como el Billar entonces nosotros llevamos un acumulado de 500 atletas que fueron los que nos representaron los Juegos Centroamericanos y que lo hicieron muy bien. ¿Cómo ha sido el trabajo que han venido haciendo durante este ciclo olímpico? Tenemos una dirección técnica bastante fortalecida, al frente está el licenciado Alberto Barrera, de nacionalidad cubana también, pero también es hondureño. El licenciado Aguilar y el licenciado Dhany Reyes, que son los que de alguna manera, por su experiencia y capacidad, han fortalecido esta dependencia y son los que nos han guiado perfectamente a ver qué es lo que tenemos que posibilitar para preparar de los diferentes deportes. Ellos tienen un mapa bastante efectivo de lo que es cada deporte y de lo que nos pueden dar en función de las previsiones de medallas a nivel del ciclo olímpico y tenemos una radiografía clara de lo que cada uno de los deportes nos pueden dar en este ciclo olímpico hasta Los Ángeles. Confiamos que de aquí en adelante, si hay ese soporte financiero, podamos nosotros pelear con mayor compromiso y responsabilidad, más medallas en lo que pueden ser los XIII Juegos Deportivos Centroamericanos en el 2029. Ya que mencionaba los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿han visto o buscan potenciar atletas para que puedan conseguir medallas o estén cerca de esa posibilidad? Tenemos dos. Uno es Kevin Mejía, al que estamos preparando desde ya. Precisamente en este mes de de febrero él va para Europa a prepararse y se estará preparando durante todos estos años hasta llegar de manera óptima y competitiva los Juegos de Los Ángeles. Nuestra intención como Comité Olímpico Nacional es que él logre cualquiera de las medallas indistintamente del color que sea. Sería la primera medalla que podríamos lograr, sea de bronce, plata u oro. Ojalá que sea la de oro, eso sería muy bien para nosotros. El otro es Teófimo López. Teófimo, si bien es cierto, por desgracia, por algunas circunstancias perdió ahorita su su pelea en días pasados, pero es el atleta que tenemos con la posibilidad de que sea inscrito a nuestra delegación, si la World Boxing se abre a nivel legal para posibilitar su participación en Los Ángeles. Entonces, esas son las dos posibles medallas. También está Gino Ávila que es otro de los atletas que nos podría dar la grata sorpresa en Los Ángeles y así ir posicionando otros atletas que están en el extranjero.