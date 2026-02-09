Atletas hondureños que, hasta el momento, han clasificado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Para esta justa, la delegación hondureña tiene confirmados a 23 atletas que participarán en 11 disciplinas en tierras caribeñas, a la espera de que más deportistas consigan su boleto para la justa regional.

Tegucigalpa, Honduras.- A 164 días de que se encienda la antorcha en Santo Domingo, Honduras ya tiene lista a parte de su delegación que viajará a República Dominicana para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con el objetivo de dejar en alto el nombre del país.

Con la notable ausencia de la Selección de Fútbol, las principales apuestas dentro de la representación bicolor para subir al podio son Kevin Mejía, Valeria Viana, Gino Ávila y Luis López.

A su vez, Honduras tendrá una histórica participación en el torneo de baloncesto femenino 3x3, en donde el equipo conformado por Nelly Rápalo, Tirsa García, Ankara Reichle y Giuliana Guerrero, bajo la dirección de Alvin Cacho, actuarán sobre la duela tras haber conquistado en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Otra clasificación importante fue la que consiguieron las representantes hondureñas en ajedrez, Carolina Torres y Valeria Viana, quienes hicieron sus mejores movimientos dentro del tablero para estar presentes en la justa realizada en suelo caribeño.

Desde el Comité Olímpico Hondureño apuntan a que los atletas nacionales cuenten con la mejor preparación y apoyo para que puedan mejorar los números de la última edición realizada en San Salvador, en donde la representación catracha consiguió siete medallas de bronce.