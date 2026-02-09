Premundial Sub-17: Honduras arranca con pie derecho y potencias peligran rumbo a Qatar 2026

San Pedro Sula, Honduras.- El Premundial Sub-17 de CONCACAF ha llegado a su fase decisiva y se comienza a perfilar a las selecciones que conseguirán los ocho boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026. El torneo se está disputando en formato de fase de grupos, donde solo el primer lugar de cada sector obtiene la clasificación directa al Mundial. La competencia reúne a 34 selecciones, distribuidas en ocho grupos (A–H), y se juega bajo un sistema de todos contra todos. La diferencia de goles se ha convertido en un factor clave, debido a que varios grupos presentan una lucha cerrada en la cima.

A medida que avanzan los partidos, selecciones como Costa Rica, Guatemala, Jamaica y Haití han mostrado un alto nivel competitivo, mientras que potencias regionales como México, Estados Unidos y Panamá están obligados a ganar en su último juego para conseguir la clasificación.

Panorama para la Selección de Honduras

El domingo pasado la Sub-17 de Honduras derrotó 4-2 a Guyana y se queda a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2026. Los dirigidos por Merling Paz se llevaron el triunfo con por los goles de Milton Moya, Eduardo Romero, Denzel Arzú y Josué Ortega. Por Guyana hizo doblete Matthew Stewart. Con este resultado, es Honduras ahora es líder del Grupo H con tres unidades, mismas que tiene Guyana (ya no tiene partidos), pero la 'H' está con +2 y los sudamericanos -1, mientras que Bermudas tiene 0. Surinam era el otro del grupo pero no se presentó por problemas entre sus jugadores. Ahora la mini 'H' se enfrentarán ante Bermudas el próximo miércoles 11 a las 7:00 PM en el estadio Morazán, donde la 'H' tendrá que sellar el pase al Mundial de Qatar 2026. Le basta un empate para clasificarse.

¿Cómo van los demás grupos?

GRUPO A México es líder del único grupo que son de 5 selecciones. Los aztecas acumulan seis unidades, mismos que Barbados y tres más que Trinidad y Tobago. A los mexicanos les falta enfrentarse a ambas selecciones y si logra sacar sus victorias podrá conseguir su boleto.