Premundial Sub-17: Honduras arranca con pie derecho y potencias peligran rumbo a Qatar 2026

San Pedro Sula, Honduras.- El Premundial Sub-17 de CONCACAF ha llegado a su fase decisiva y se comienza a perfilar a las selecciones que conseguirán los ocho boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.
El torneo se está disputando en formato de fase de grupos, donde solo el primer lugar de cada sector obtiene la clasificación directa al Mundial.
La competencia reúne a 34 selecciones, distribuidas en ocho grupos (A–H), y se juega bajo un sistema de todos contra todos. La diferencia de goles se ha convertido en un factor clave, debido a que varios grupos presentan una lucha cerrada en la cima.
A medida que avanzan los partidos, selecciones como Costa Rica, Guatemala, Jamaica y Haití han mostrado un alto nivel competitivo, mientras que potencias regionales como México, Estados Unidos y Panamá están obligados a ganar en su último juego para conseguir la clasificación.
Panorama para la Selección de Honduras
El domingo pasado la Sub-17 de Honduras derrotó 4-2 a Guyana y se queda a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2026. Los dirigidos por Merling Paz se llevaron el triunfo con por los goles de Milton Moya, Eduardo Romero, Denzel Arzú y Josué Ortega. Por Guyana hizo doblete Matthew Stewart.
Con este resultado, es Honduras ahora es líder del Grupo H con tres unidades, mismas que tiene Guyana (ya no tiene partidos), pero la 'H' está con +2 y los sudamericanos -1, mientras que Bermudas tiene 0. Surinam era el otro del grupo pero no se presentó por problemas entre sus jugadores.
Ahora la mini 'H' se enfrentarán ante Bermudas el próximo miércoles 11 a las 7:00 PM en el estadio Morazán, donde la 'H' tendrá que sellar el pase al Mundial de Qatar 2026. Le basta un empate para clasificarse.
¿Cómo van los demás grupos?
GRUPO A
México es líder del único grupo que son de 5 selecciones. Los aztecas acumulan seis unidades, mismos que Barbados y tres más que Trinidad y Tobago. A los mexicanos les falta enfrentarse a ambas selecciones y si logra sacar sus victorias podrá conseguir su boleto.
GRUPO B
Panamá es líder del grupo con 6 unidades, mismas que Nicaragua pero la diferencia de goles (dos tantos más) le favorece en la cima. Sin embargo, estas selecciones se enfrentan mañana a las 7:00 p.m y ambas necesitan ganar para clasificarse al Mundial.
GRUPO C Y D
Guatemala y Haití definirán todo en la última fecha del grupo C cuando se enfrenten entre sí mismas. Ambas llegan con seis unidades y con solo un gol de diferencia.
En el mismo caso están Costa Rica y Puerto Rico por el grupo D. Sin embargo, los ticos llevan una ventaja en los goles de +35 y los boricuas de +15.
GRUPO E Y F
Estados Unidos llega obligado a ganarle a República Domincana en la última fecha. Las dos selecciones son líderes con sesis unidades y el que triunfe irá al Mundial.
En el caso del grupo F, las cosas ya tienen su candidato. Cuba (6 pts), que va invicta con seis puntos, enfrentará a Belice la peor del grupo y depende de sí mismo para ir al Mundial. Mientras que El Salvador se mide ante Curazao y ambas dependen de lo que pase en el partido de Cuba para aspirar al Mundial, algo complicado, pero no imposible.