Honduras debuta en el Premundial sub-17 ante Guyana: hora y canal dónde ver partido

San Pedro Sula, Honduras.- La selección de Honduras está empatando 2-2 ante Guyana por el Premundial Sub-17 de Concacaf que se disputa en San Pedro Sula y que da boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2026.

Min. 37 - Honduras pudo empatar el juego gracias al tanto de Eduardo Romero que recibió de derecha un centro desde la izquierda que cruzó toda el área que envió Mike Arana

Min. 32 - Otra vez un error en la zona baja y la selección de Guyana aprovehca nuevamente por Matthew Stewart, quien dejó atrás a los defensores, el portero no pudo despejar y él la empujó para poner a ganar a su selección

Min. 25 - Amonestado Eduardo Romero de la selección hondureña.

Min. 23 - Guyana sorprende y empata el juego tras una jugada por banda izquierda y tras doble error de los centrales, Matthew Stewart aprovechó.

Min. 18 - El gol que abrió el marcado llegó al minuto 18 por medio de Milton Moya con tremendo derechazo desde fuera del área.

Alineaciones

Honduras: 12. Juan Quesada, 2. Kevin Pérez, 3. Denzel Arzú, 4. Jeferson Guiti, 6. Leandro Padilla, 7. Eduardo Romero, 8. Yeiron Arzú, 9. Milton Moya, 11. Mike Arana, 13. Miguel Castillo y 20. Nelson Castillo.

Guyana: 18. Nyall Kendall, 2. Malachi Patrick, 4. Maximus Cato, 5. Tamer Under, 3. Joshua Morris, 6. Jerimiah Welcome, 15. Jaden Tasher, 12. Nyron Barrow, 7. Mark Glasgow, 10. Micaiah De Freitas y 9. Mattew Stewart.

La Mini H busca un primer triunfo que apriete más el sueño de unos chicos que quieren hacer historia. Su primer rival es Guyana, que ya obtuvo su primera victoria (1-0) ante Bermudas en la triangular.

Recordemos que Surinam no se presentó debido a problemas internos y esto cambió todo. Ahora los dirigidos por Merling Paz.

El DT de la Mini H, antes del juego debut fue claro y habló de jugar como local: "Ninguno está en triunfalismo, con mucha confianza sí, pero no confiados. Estamos asumiendo este proceso con mucha responsabilidad y eso caracteriza a este grupo".

Y agregó: "Reduce el margen de error que no esté Surinam y esto indica que en un partido una selección puede estar eliminada, una mala tarde los puede dejar fuera del mundial. Hay que enfrentar ambos partidos con mucha responsabilidad".

Honduras debuta este domingo 08 de febrero ante su similar de Guyana y el partido se va a celebrar en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula.

El partido está programado para este domingo 08 de febrero a las 8:00 de la noche: "Llenemos el Morazán y acompañenos a nuestra Sub-17 en el camino a Qatar 2026 ", escribió la FFH en sus redes sociales.

La guía oficial de la Concacaf informa que todos los partidos se podrán ver por la señal de Disney+ y por los canales de ESPN (según disponibilidad por cada país en Centroamérica).