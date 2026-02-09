Autoridades publicaron en las últimas horas los nuevos avances del estadio más grande de Centroamérica. Así avanza la construcción del moderno recinto en El Salvador.
En las últimas horas, la empresa China State Construction presentó la finalización de la estructura metálica del graderío del Estadio Nacional El Salvador, un avance clave en la construcción del nuevo coloso deportivo.
El acto se realizó en el sitio de obra, ubicado en Antiguo Cuscatlán, y fue acompañado por autoridades del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y representantes diplomáticos chinos.
Con esto, se completa una de las fases más complejas del proyecto, lo que permitirá avanzar hacia la instalación de la cubierta metálica principal.
La siguiente etapa contempla la colocación progresiva de la cubierta metálica, que una vez finalizada tendrá un peso de aproximadamente 14,000 toneladas.
Este estadio se construye como parte de un proyecto de cooperación entre la República Popular China y El Salvador, financiado en gran parte por donación.
La obra busca dotar al país de un recinto moderno y multifuncional que pueda albergar eventos deportivos, artísticos y culturales de nivel internacional.
El diseño del estadio incluirá gradas con capacidad para 50,000 espectadores, con zonas para prensa, deportistas y niveles VIP.
Además, se contempla un amplio sistema de estacionamientos con espacio para casi 2,000 vehículos y áreas exteriores para actividades deportivas complementarias.
El estadio tendrá tecnología y acabados modernos, además de cumplir con estándares internacionales para competiciones oficiales.
En el evento de hoy también se realizó la ceremonia del izaje de la primera pieza de la cubierta metálica, simbolizando el inicio de esa fase de construcción.
Aunque las graderías y la estructura metálica principal están completos, aún faltan los trabajos de instalación de la cubierta, acabados interiores, sistemas de drenaje, iluminación y accesos.
El presupuesto estimado para la construcción total del estadio supera los 100 millones de dólares, aunque el monto exacto global no ha sido detallado públicamente.
Las autoridades han reiterado que la obra avanza conforme al cronograma previsto y se mantiene dentro de los tiempos pactados inicialmente.
Según los planes actuales, se espera que el Estadio Nacional esté finalizado a mediados de 2027, con una posible inauguración en el primer semestre de ese año.
Así avanza la construcción del nuevo estadio Nacional de El Salvador.