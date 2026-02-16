José Ernesto Mejía defiende a los árbitros y da detalles sobre el nuevo técnico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), José Ernesto Mejía, habló de temas puntuales como el trabajo que están realizando junto a la Comisión de Arbitraje, la instalación del VAR en el fútbol catracho y la elección del nuevo técnico de la Selección de Honduras. El directivo defendió la labor de los árbitros ante las críticas que han recibido en los últimos compromisos de Liga Nacional, explicó los detalles que faltan para que se implemente la tecnología de video en la primera división y dio detalles acerca de la actualidad de la Bicolor, mencionando que aún faltan detalles para definir al nuevo técnico y que aún no descartan que la H se mida ante Argentina en partido amistoso.

La entrevista

¿Cómo se acuerpa en este momento a la Comisión de Arbitraje? Bueno, a todos los árbitros 100%, como les dije en las palabras de bienvenida, la Federación los está apoyando al 100, sabemos que son humanos, que no son robots, que cometen errores, pero poco a poco la idea es ir minimizando esos errores. Por eso les confirmaba que tanto las capacitaciones FIFA, como las de Concacaf, como todas las que podamos conseguir, se van a seguir dando a todos ellos en la casa de la H y esperamos que poco a poco esta situación se vaya solventando. ¿Qué opina usted de los comentarios que dicen que el arbitraje de Honduras es débil? No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE No comparto esas afirmaciones, obviamente entiendo que con la calentura de un partido un dirigente puede decirlo con toda la razón en el sentido de que le cuesta, invierte en el fútbol, pero creo que en ningún momento hay mala fe de los árbitros, en ningún momento hay ningún tipo de indicación, todo lo contrario, ellos hacen su trabajo libremente lo más honesto posible y si se equivocan, pues hay que seguir trabajando. Yo creo que los errores que han habido, que se han discutido mucho, si ustedes los ven, son errores muy ajustados de apreciación, así que es complicado exigirle un árbitro que en microsegundos pueda decidir, pero para eso estamos trayendo el FVS, que como ustedes saben es un proyecto que consiguió la Federación, el presidente Jorge Salomón, proyecto piloto con FIFA y que se invitó a la Liga Nacional, que gentilmente están participando y que están también colaborando en este proyecto que es en conjunto para que podamos mejorar nuestros recursos y tener una herramienta de apoyo para que los árbitros tengan menos presión y, por supuesto, hayan menos errores. ¿La Comisión de Análisis que ha creado la Liga Nacional puede tener injerencia sobre la Comisión de Arbitraje? La única referencia que tengo es por los medios, vamos a esperar la nota oficial de la Liga para ver los alcances de esa Comisión. Obviamente la FIFA en eso es muy estricta, no pueden haber comisiones paralelas, pero repito, vamos a analizar qué es lo que están proponiendo y en función de eso se les va a contestar. Yo creo que todos estamos en el mismo barco, tratando de apoyar al arbitraje, tratando de minimizar errores y precisamente por eso les digo, estamos haciendo el esfuerzo con el FVS para que estos errores sean cada vez menores. ¿Qué detalles faltan para que se instale el VAR en Honduras? Nosotros entendemos que la Liga tiene que desaduanar esos equipos, entendemos que el desaduanaje es caro, el impedimento ha sido ese, creo que los equipos si no han llegado están por llegar al país y nosotros estamos preparados, ya tenemos 32 árbitros entre centrales y asistentes listos para capacitarse, el viernes precisamente tenemos una reunión nuevamente, hemos tenido reuniones semanales con el equipo de apoyo de FIFA y nos vamos a reunir con Michael Bailey que es el jefe del proyecto VAR y en ese sentido ya se ha girado la comunicación a la Liga Nacional para que ellos estén pendientes y que puedan participar el secretario Roque Pascua en esta reunión. Nosotros hemos tenido todo este trabajo en silencio, todo este tiempo, pero afortunadamente se logró, como les decía antes, que este proyecto piloto se trajera a Honduras y que, por supuesto, a través de la Federación y con el apoyo de la Liga lo podamos llevar a cabo.

Según el comunicado de la Liga la Comisión de Análisis tiene dos funciones puntuales. ¿Qué opina al respecto? El reglamento de la FIFA es muy claro, obviamente entiendo que la Liga lo está haciendo con la mejor de las ideas para ayudar, pero hay reglamentación FIFA que hay que cumplir y en ese sentido vamos a analizar esa nota y se les va a dar respuesta. De lo que sí tiene que estar segura la Liga Nacional y los aficionados es que se va a seguir apoyando al arbitraje, que el FVS viene y que esperamos que antes de que termine este campeonato lo podamos tener. Nosotros ya estamos definiendo fechas con FIFA para la capacitación de árbitros, tenemos ya 32 árbitros seleccionados. Hay tres que como vieron hoy ya están capacitados en el VAR, eso va a ayudar muchísimo y por supuesto también contentos con que la Liga quiere implementar este sistema. Ellos han hecho también todo ese esfuerzo, pero entendemos que hay cosas que no dependen de ellos, sino que de la empresa que han contratado y nos toca esperar. Nosotros vamos a seguir empujando para que esto se haga rápido. ¿Qué opina de las declaraciones de Roque Pascua en las que dijo que esta Comisión va a ver qué árbitros están capacitados para dirigir en Liga Nacional? Nosotros vamos a analizar la nota y en función de eso vamos a contestar conforme a la ley y los estatutos de FIFA. Eso no es un tema de Federación, lo que sí, por supuesto, nos unimos y aplaudimos el esfuerzo de la Liga Nacional para seguir capacitando árbitros, pero hay que hacerlo todo con el proceso que se tiene que hacer y respetando toda la normativa internacional y nacional que nos rige a nosotros. ¿Cómo hacer entender que la instalación del VAR es un proceso largo? Yo creo que a la gente que le gusta el fútbol, la gente objetiva, sabe perfectamente que este tipo de cosas, errores de apreciación y sobre todo si son tan ajustados, ocurre en todas las ligas del mundo. Vimos el fin de semana lo que ocurrió en España, ellos mandaron una nota de queja, que eso es lo que tienen que hacer, obviamente, la comisión va a analizar y va a tomar en su caso las decisiones y las sanciones que tenga que hacer, pero el FVS que viene es muy diferente al VAR. El VAR es una cabina de arbitraje, en el FVS solo hay un monitor y va a depender de los entrenadores el decidir en qué oportunidades van a mostrar la luz verde al cuarto árbitro para que pueda una jugada. Como ustedes saben, solo son situaciones de gol, fuera de juego, tarjeta roja y error en la identidad. Es algo muy sencillo, pero muy necesario. ¿Hubo confirmación de que los equipos del VAR salieron del puerto este lunes 16 de febrero? Esperemos que así sea. Nosotros confiamos en lo que está haciendo la Liga Nacional para traer el equipo y esperemos que lo traigan y que lo puedan desaduanar, lo demás va a correr por cuenta de la Federación en el sentido de que toda la capacitación que sea con árbitros FIFA, que vengan con los mejores profesionales de FIFA, que los vengan a capacitar, lo vamos a hacer nosotros y de hecho en eso estamos. ¿Cómo va a seguir apoyando la Federación el tema del arbitraje? En primer lugar, darle las gracias a nuestro patrocinador Claro, que invierte bastante dinero en el arbitraje. Ustedes le pueden preguntar a cualquier árbitro, nosotros tenemos capacitaciones muy frecuentes en la casa de la H. Una semana pueden estar los árbitros ahí, 40 árbitros, eso es un costo de la Federación con nuestros patrocinadores y lo vamos a seguir haciendo. El arbitraje necesita apoyo, los árbitros necesitan sentirse apoyados, todos estos muchachos actúan de buena fe, se pueden equivocar como se equivocan en todas las ligas del mundo, pero nunca nosotros, por lo menos como Federación, creemos que puede haber alguna mala fe. Abogado, ya estamos a mitad de marzo y es inevitable consultarle, ¿tendremos técnico para la Selección a final de mes? Se ha estado trabajando desde una semana después de que terminó el partido en Costa Rica. Lo primero que hicimos fue tratar de contactar un director deportivo a primer nivel y ya trajimos a Francis, que estaba siendo pretendido por otras federaciones, incluso una muy potente de Centroamérica. Afortunadamente le gustó este proyecto, se subió al barco. Tuve la oportunidad de estar con él en el Premundial Sub-17 en San Pedro Sula y la verdad es que me quedé impresionado con el conocimiento y la experiencia que tiene y cómo se la transmitió al cuerpo técnico, así que yo creo que eso es de valorar. Queremos que el técnico esté pronto, pero no nos queremos precipitar. La idea es que ya esté para la fecha FIFA de marzo y en eso estamos trabajando. Francis tiene un trabajo arduo en ese sentido. Un técnico de primer nivel no es fácil conseguirlo, no es fácil pagarlo, pero se va a hacer el esfuerzo para que ese técnico nos pueda dar alegría a todos los hondureños y que dé un cambio radical, que traiga metodología de trabajo, que venga con las ideas claras y por supuesto que se quiera sumar a este proyecto que es de toda Honduras.