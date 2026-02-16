Espinel lanza reclamo contra el arbitraje y se enfrenta a periodista tras derrota de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- La derrota dejó un sabor amargo al entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, no tanto por el rendimiento, sino por la falta de contundencia, algo que "si tuvo Victoria". El charrúa destacó que el club generó múltiples situaciones claras de gol, dominó por tramos amplios del encuentro y empujó por todos los sectores del campo, pero no tuvo la efectividad del rival.

Más allá del resultado adverso, Espinel respaldó al plantel por el partido que disputaron y destacó un error arbitral que le pudo costar la derrota. Por último, tuvo un pequeño encontronazo con un periodista.

Conferencia de Espinel

Análisis del encuentro No conseguimos el objetivo, que era ganar. La verdad que con mucha tristeza desde el punto de vista del resultado, pero nada que reprochar al equipo, porque buscó por todos los lados tratar de llegar al arco. El rival fue muy efectivo y bueno nos quedamos con las manos vacías. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Falta de contundencia No sé si usted vio lo mismo, pero desde que estoy yo creo que es el partido que más generamos situaciones de gol hoy, desde que estoy en Olimpia. A veces tenés una, dos, hacés uno y ganás. Yo creo que la causa de no haber podido ganar el partido hoy fue la efectividad porque lo buscamos por todos lados: el centro, remates al arco, rebotes, pelotas que quedaban dentro del área chica. Por eso la sensación amarga, porque no nos vamos con la victoria, pero nada que reprochar a los jugadores, porque realmente, como le digo, hace mucho tiempo que no veía a un Olimpia provocar tantas situaciones de gol. ¿Algún jugador que destaca? Por ahí el portero de Victoria hizo alguna atajada interesante, mostró seguridad y principalmente cuando las pelotas estaban muy cerca en el área chica. Pero en líneas generales, de parte del equipo de Olimpia, creo que todos se brindaron y fue un nivel parejo, ya le vuelvo a repetir.