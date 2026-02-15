Victoria con golazos de Luis Hernández y Rolando Blackburn derrota al Olimpia

La Ceiba, Honduras.- El Victoria derrotó 2-1 al Olimpia con tantos del juvenil Luis Hernández y el veterano panameño Rolando Blackburn por la jornada seis del torneo Clausura.

En una fresca noche y con un gran ambiente en las gradas del estadio Ceibeño se disputó el partido que significó el cierre de la sexta jornada en el que previo al arranque se vio un cambio sorpresivo de los visitantes ya que al final Edrick Menjívar no pudo jugar por una sobrecarga muscular y en su lugar ingresó Onán Rodríguez.

El mismo comenzó con mucho movimiento y el primero en levantar a la afición de su asiento fue Edwin Rodríguez que soltó un zurdazo que pasó cerca de la portería. Fue hasta el minuto nueve que tras un centro desde la banda derecha llegó el espigado delantero David Flores con un potente cabezazo que se estrelló en el horizontal, Perelló se estiró pero no llegaba. Se salvaba la 'Jaiba'. Los locales aguantaban los ataques de los 'Leones' que no eran finos ni llegaban con claridad al área, pero se vino una jugada de mucha velocidad por los ceibeños por banda derecha, Samuel Card se alistaba a mandar el centro cuando llegó José García con una agresiva entrada, el árbitro lo amonestó pero merecía ser expulsado. A raíz de dicha falta llegó el gol del Victoria al minuto 28 por medio del juvenil Luis Hernández que con un toque sutil de pierna izquierda bañó al portero Onán Rodríguez y la mandó al ángulo para anotar un verdadero golazo.

Olimpia intentó tener el control del balón pero no se le daba el último toque, al contrario del Victoria que al minuto 32 estuvo cerca de marcar el segundo por medio de Yaudel Lahera que con el pecho adelantó el balón para quitarse al portero pero al momento de patear llegó Edwin Lobo para mandar el balón a la última línea. En la segunda parte el Olimpia salió con otra idea de juego, Espinel hizo ingresar a Mulet y Benguché, dos jugadores con más experiencia y a los seis de la etapa de complemento, logró el empate tras una asistencia de Jorge Álvarez a Elison Rivas que llegó solo al área y cruzó la portería de Perelló.

El Ceibeño vibraba, la afición estaba eufórica, el ambiente era de primera, pero los del Victoria pese al empate, no bajó los brazos y siguió con sus ataques con velocidad por las bandas. Fue así que consiguió el segundo gol a su favor tras un balón que llegó desde la banda derecha, entre pase y pase llegó al panameño Ronaldo Blackburn que controló, se la dejó servida y con mucho efecto de derecha la mandó al ángulo, Onán voló, se estiró, pero no pudo llegar. ¡Golazo!