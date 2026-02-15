Victoria vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

La Ceiba, Honduras.- El Victoria que comanda Hernán "Tota" Medina recibe al Olimpia de Eduardo Espinel por la jornada 6 del torneo Clausura en la cancha del estadio Ceibeño.

Los 'Jaibos' llegan a este compromiso luego de un empate como visitante ante los Lobos de la UPNFM en el Emilio Williams de Choluteca.

Por su parte el Olimpia descansó la pasada jornada en el Clausura, pero no en lo deportivo, ya que jugó contra el América en México donde terminó con un empate sin goles, pero ese resultado no le bastó y fue eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf.