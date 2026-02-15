  1. Inicio
Victoria vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

El Olimpia regresa a la competencia del torneo Clausura de la Liga Nacional tras el revés en la Copa de Campeones de la Concacaf

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 16:07
El estadio Ceibeño se alista para una nueva cita deportiva.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- El Victoria que comanda Hernán "Tota" Medina recibe al Olimpia de Eduardo Espinel por la jornada 6 del torneo Clausura en la cancha del estadio Ceibeño.

Los 'Jaibos' llegan a este compromiso luego de un empate como visitante ante los Lobos de la UPNFM en el Emilio Williams de Choluteca.

Por su parte el Olimpia descansó la pasada jornada en el Clausura, pero no en lo deportivo, ya que jugó contra el América en México donde terminó con un empate sin goles, pero ese resultado no le bastó y fue eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Alineaciones:

Hora y canal que transmite

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC y Diario El Heraldo

