"No me haga enojar, lo voy a morder": taxista baja a pasajera Therian de su carro

Los "therian", es decir, personas que se identifican como un animal, han acaparado la atención en los últimos días. Este es el caso de un taxista al que le tocó tratar con una pasajera que se presentó de esa manera.
El video del conductor se viralizó en redes sociales, ya que al taxista le sorprendió la actitud de la mujer y decidió pedirle que se bajara del vehículo. Se cree que el hecho ocurrió en México.
En el video se observa que la mujer sube al carro actuando como un perro, con el rostro maquillado y haciendo gestos inusuales.
Una vez que la joven aborda el taxi, el chofer se muestra confundido por su comportamiento. Ella se identifica como parte de la comunidad therian y asegura ser un perro. "¿Qué tal, buenas tardes?", le dice el taxista, y la mujer responde con el sonido de un ladrido.
"Disculpe, ¿viaje para Daysi?, ¿se siente bien?", preguntaba el taxista, pero Daysi solo respondía con ladridos.
La joven empezó a ladrar tras notar que el conductor hacía muchas preguntas. "¿Se siente bien, en serio?", insistió él, a lo que ella respondió: "¿No está viendo que soy un perro?".
La joven tenía una cuerda atada al cuello y una placa con su nombre. "¿Un perro? Usted es una mujer", preguntó él. Ella respondió rápidamente: "Yo soy un therian", mientras el taxista admitía no entender el término.
"Siempre, a cada lugar que voy, tengo que explicar: soy un therian, soy una persona que se identifica como un perro", señaló la joven.
"No me haga enojar que lo muerdo", le dijo Daysi. El taxista le preguntó: "Si usted es Daysi, pero no es una mujer entonces, ¿es un perro?", a lo que la mujer respondió afirmativamente.
"Si usted es un perro, se comporta como perro y vive como un perro. Déjeme, le comento: este servicio es para personas. Le pido que se baje de mi carro y que pida algo que se llama Uber Pet, porque aquí no se suben animales. Aquí tengo agua y la voy a tener que bañar", dijo el taxista. Finalmente, la mujer procedió a bajarse del vehículo, no sin antes amenazar nuevamente con morderlo.