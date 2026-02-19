"No me haga enojar, lo voy a morder": taxista baja a pasajera Therian de su carro

"Si usted es un perro, se comporta como perro y vive como un perro. Déjeme, le comento: este servicio es para personas. Le pido que se baje de mi carro y que pida algo que se llama Uber Pet, porque aquí no se suben animales. Aquí tengo agua y la voy a tener que bañar", dijo el taxista. Finalmente, la mujer procedió a bajarse del vehículo, no sin antes amenazar nuevamente con morderlo.