Le puso su pie sobre el cuello: madre es captada dando brutal golpiza a su pequeño hijo

Un video se viralizó en redes sociales mostrando a la madre agrediendo a su hijo. Aquí las fuertes imágenes.
El video generó gran indignación en la región Amazonas, Perú, ya que uno de los momentos más impactantes es cuando la madre tira al niño al suelo y le coloca el pie sobre el cuello.
Las imágenes muestran que la madre golpea a su pequeño hijo frente a otros menores. El video dura más de 30 segundos.
"¡Auxilio, mamá, no!", grita el menor. En un fragmento del video se observa que lo tiró al suelo y le mordió la oreja.
"Papá, mira, mi mamá le está pegando a mi hermanito", dice la menor que graba desde atrás de las cámaras.
Se cree que la agresión ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando la mujer castigó al niño con golpes y pisotones.
El video también muestra que, además de los golpes, la madre lo mordió y colocó el pie sobre su cuello.
Una de las hermanas grabó el momento mientras permanecía escondida. Otros menores presenciaron parte de la golpiza, pero luego se retiraron.
Tras recibir la denuncia, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Condorcanqui coordinó acciones con la Policía Nacional del Perú, específicamente con agentes de la comisaría de Nieva.
La mujer ya está bajo custodia de las autoridades y el menor será sometido a evaluaciones médicas y psicológicas.