Le puso su pie sobre el cuello: madre es captada dando brutal golpiza a su pequeño hijo

Frente a otros menores, una madre fue captada dándole una brutal golpiza a su pequeño hijo, mientras una de las menores grababa en Perú

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 10:30
1 de 10

Un video se viralizó en redes sociales mostrando a la madre agrediendo a su hijo. Aquí las fuertes imágenes.

 Foto: Captura de pantalla
2 de 10

El video generó gran indignación en la región Amazonas, Perú, ya que uno de los momentos más impactantes es cuando la madre tira al niño al suelo y le coloca el pie sobre el cuello.

 Foto: Captura de pantalla
3 de 10

Las imágenes muestran que la madre golpea a su pequeño hijo frente a otros menores. El video dura más de 30 segundos.

 Foto: Captura de pantalla
4 de 10

"¡Auxilio, mamá, no!", grita el menor. En un fragmento del video se observa que lo tiró al suelo y le mordió la oreja.

 Foto: Captura de pantalla
5 de 10

"Papá, mira, mi mamá le está pegando a mi hermanito", dice la menor que graba desde atrás de las cámaras.

 Foto: Captura de pantalla
6 de 10

Se cree que la agresión ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando la mujer castigó al niño con golpes y pisotones.

 Foto: Captura de pantalla
7 de 10

El video también muestra que, además de los golpes, la madre lo mordió y colocó el pie sobre su cuello.

 Foto: Captura de pantalla
8 de 10

Una de las hermanas grabó el momento mientras permanecía escondida. Otros menores presenciaron parte de la golpiza, pero luego se retiraron.

 Foto: Captura de pantalla
9 de 10

Tras recibir la denuncia, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Condorcanqui coordinó acciones con la Policía Nacional del Perú, específicamente con agentes de la comisaría de Nieva.

 Foto: Captura de pantalla
10 de 10

La mujer ya está bajo custodia de las autoridades y el menor será sometido a evaluaciones médicas y psicológicas.

 Foto: Captura de pantalla
