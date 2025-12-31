¿Cuáles son las promesas de Juan Diego Zelaya para la capital de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaratoria que certifica a Juan Diego Zelaya como ganador de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el municipio retorna a una administración nacionalista, tendencia que ha prevalecido durante las últimas tres décadas. Zelaya, quien ganó la silla municipal al actual edil Jorge Aldana —pese a que no se realizó el escrutinio especial de más de 400 actas con inconsistencias—, fue vicealcalde de la ciudad entre 2010 y 2014, pero encontrará un municipio muy distinto al que conoció hace diez años. ¿Cuáles son las iniciativas de mejora que el nacionalista prometió a los capitalinos? Durante el periodo de campaña, el político señaló que sus propuestas representan “un eje transversal para el desarrollo de la capital”, con proyectos enfocados en seguridad, infraestructura, transporte y alivio vial. “Vamos a hacer un plan para implementarlo desde el día uno, yo quiero que desde los primeros seis meses de gobierno la gente vea un cambio drástico en la capital, si otras ciudades han podido desarrollarse, nosotros también”, aseguró Zelaya.

Promesas

Mediante un plan denominado Circuito Integrado de Transporte Inteligente (CITI), Zelaya prometió implementar nuevas —y utópicas para muchos capitalinos— alternativas de alivio y modernización vial en el Distrito Central. Una de las más destacadas, y hasta prometidas en administraciones anteriores, es el teleférico, que conectará varios puntos de la capital.

“El proyecto iniciará en la colonia Arturo Quezada, pasará por la 21 de Febrero, el mercado Zonal Belén hasta llegar a la Feria del Agricultor y las personas podrán hacer transbordo”, explicó. Por otro lado, el nacionalista firmó un compromiso público en el que se obliga a poner en funcionamiento el Trans 450, un sistema de buses de transporte masivo articulados, en un plazo máximo de 27 meses. Si no lo logra, afirmó que renunciará a su cargo, como una muestra para recuperar la confianza ciudadana y demostrar que las promesas pueden convertirse en hechos. El alcalde saliente canceló este proyecto debido a los múltiples atrasos e irregularidades, pero nunca ofreció una alternativa. Para el proyecto se aprobaron préstamos por el orden de 1,000 millones de lempiras. El mayor progreso se dio en la infraestructura y la obra gris, etapa que fue inaugurada parcialmente por el exalcalde nacionalista Ricardo Álvarez, siendo Zelaya su vicealcalde. Sin embargo, nunca se ejecutaron las obras complementarias, no se introdujeron los buses especiales y no se puso en marcha los programas informáticos para una movilización coordinada de las unidades.

Sin embargo, ante las propuesta de transporte, capitalinos mostraron su descontento mediante redes sociales, pidiendo al nacionalista culminar las obras que comenzaron a ser ejecutadas desde administraciones pasadas, y que en la actualidad permanecen como estructuras sin uso.

“Primero terminen el Trans 450 y luego hablan de otras cosas, no queremos más corrupción en este país”, aseveró Alex Tejeda, ciudadano.

Infraestructura

Con énfasis, Zelaya reiteró que “en la capital se perdió el sentido de urgencia”, por lo que prometió que durante su administración edilicia realizar edificios de estacionamientos verticales en los principales puntos de congestionamiento vial. De forma específico propuso levantar estas estructuras en la primera entrada de la colonia Kennedy, con un edificio de estacionamientos con cinco pisos y una cancha de futbol, según prometió el pasado 11 de noviembre en la zona.

Seguridad

Dentro de su propuesta en materia de seguridad, Zelaya sostuvo que la seguridad del Distrito Central debe ser asumida de manera directa por la municipalidad. "Una de mis propuestas fundamentales es que me den la seguridad, yo estoy dispuesto a asumirla, creo que el ministro de Seguridad no tiene el sentido de urgencia para resolverle los problemas de seguridad a los capitalinos", confesó. Bajo este enfoque, el gobierno local dejaría de ser un actor secundario para convertirse en un ente activo en la prevención del delito capitalino.

Reacciones