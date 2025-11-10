Juan Diego Zelaya promete una capital con orden, transparencia y transporte moderno

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, aseguró en el foro Hablemos de Política de EL HERALDO que su plan de gobierno municipal busca devolver el orden a una ciudad marcada por el caos vial, las inundaciones y la falta de planificación. Su propuesta se sustenta en cinco ejes: seguridad integral, empleo y oportunidades, gestión del tráfico, agua y saneamiento, y la recuperación de espacios públicos. Zelaya consideró que Tegucigalpa ha perdido el sentido de urgencia en la ejecución de obras y en la atención a los ciudadanos.

Propone reducir la masa salarial municipal, optimizar los recursos y dirigirlos a proyectos de infraestructura, mitigación y seguridad. Aseguró que la capital necesita un gobierno eficiente, con decisiones firmes y transparentes.

Transporte, prioridad inmediata

Una de sus principales metas es resolver el colapso vehicular. Plantea reactivar el sistema de transporte público Trans 450, integrarlo con un circuito inteligente que incluiría un teleférico urbano y conexiones con buses eléctricos. Dijo que la capital puede replicar modelos exitosos de ciudades como Medellín y Guatemala, donde el transporte moderno contribuyó a la reducción del tráfico y la mejora de la movilidad. El aspirante nacionalista firmó un compromiso público en el que se obliga a poner en funcionamiento el Trans 450 en un plazo máximo de 27 meses. Si no lo logra, afirmó que renunciará a su cargo. Con ello, pretende recuperar la confianza ciudadana y demostrar que las promesas pueden convertirse en hechos.

Transparencia y capital digital