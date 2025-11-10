Juan Diego Zelaya promete una capital con orden, transparencia y transporte moderno

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, aseguró en el foro Hablemos de Política de EL HERALDO que su plan de gobierno municipal busca devolver el orden a una ciudad marcada por el caos vial, las inundaciones y la falta de planificación.
Su propuesta se sustenta en cinco ejes: seguridad integral, empleo y oportunidades, gestión del tráfico, agua y saneamiento, y la recuperación de espacios públicos.
Zelaya consideró que Tegucigalpa ha perdido el sentido de urgencia en la ejecución de obras y en la atención a los ciudadanos.
Propone reducir la masa salarial municipal, optimizar los recursos y dirigirlos a proyectos de infraestructura, mitigación y seguridad.
Aseguró que la capital necesita un gobierno eficiente, con decisiones firmes y transparentes.
Transporte, prioridad inmediata
Una de sus principales metas es resolver el colapso vehicular. Plantea reactivar el sistema de transporte público Trans 450, integrarlo con un circuito inteligente que incluiría un teleférico urbano y conexiones con buses eléctricos.
Dijo que la capital puede replicar modelos exitosos de ciudades como Medellín y Guatemala, donde el transporte moderno contribuyó a la reducción del tráfico y la mejora de la movilidad.
El aspirante nacionalista firmó un compromiso público en el que se obliga a poner en funcionamiento el Trans 450 en un plazo máximo de 27 meses.
Si no lo logra, afirmó que renunciará a su cargo. Con ello, pretende recuperar la confianza ciudadana y demostrar que las promesas pueden convertirse en hechos.
Transparencia y capital digital
Otro de los pilares de su plan es la transparencia. Zelaya anunció que, de ganar la alcaldía, invitará al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a auditar su gestión desde el primer día y habilitará una unidad municipal de datos abiertos para que la ciudadanía conozca el destino de los fondos públicos.
El candidato también propone digitalizar los trámites municipales y crear una plataforma en línea para permisos de construcción y operación, que hoy tardan hasta dos años. En su visión, la modernización tecnológica reducirá la corrupción y acercará la alcaldía a los ciudadanos.
En materia de juventud, propone convertir Tegucigalpa en una “capital digital” que fomente el empleo tecnológico y el emprendimiento.
Explicó que los jóvenes pueden ofrecer servicios digitales al mundo si reciben formación en habilidades demandadas globalmente, como programación e inteligencia artificial.
Zelaya afirmó que sus planes no dependen de quién gane la presidencia y que su compromiso con la ciudad es directo.
Aseguró que, más allá del discurso partidario, su enfoque es construir una capital ordenada, segura y eficiente, donde las soluciones lleguen con rapidez y la ciudadanía vuelva a creer en sus autoridades.