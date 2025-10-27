Seguridad y empleo, ejes del plan de gobierno municipal de Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Con una amplia experiencia en el sector público-privado y la intención de seguir obras de gestiones dirigidas por exediles del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya Aguilar es el candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que con acción y cambio busca convertirse en la octavo autoridad capitalina en representación de su organización política.
El aspirante a la corporación municipal nació en Tegucigalpa un 6 de septiembre de 1975, ostentando una licenciatura en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y Marketing por la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, Estados Unidos de América.
Desde el 2022, Zelaya Aguilar incursionó en política siendo la coordinación nacional del proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) de los primeros cargos en el que fungió y 12 años después asumió la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Además, se ha desempeñado como vicealcalde de la capital de la República de Honduras, diputado hasta cónsul general en Nueva York.
En cinco ejes está fundamentado el plan de gobierno municipal del candidato nacionalista y que ha venido socializando con distintos sectores de la sociedad tanto en Tegucigalpa como Comayagüela.
Propuestas
Seguridad integral es la primera y principal propuesta de campaña consistente en una primera etapa llevar a cabo un centro de monitoreo y emergencia con videovigilancia en plazas, parques, puntos de taxi, paradas de unidades del transporte urbano, incluyendo iluminación y presencia de la Policía Municipal.
"Si vamos generando un clima de seguridad y confianza va a haber más inversión en la ciudad, más generación de empleo", manifestó el aspirante cachureco.
Otro eje que forma parte del plan de Juan Diego es el empleo y las oportunidades para jóvenes basado en la simplificación de los trámites como los permisos de operación, construcción así como los trámites municipales.
El excongresista aseguró que "mucho ayuda el que no estorba, la alcaldía no puede ser un estorbo para la gente que quiere generar empleo en esta ciudad; ya hay herramientas tecnológicas que podemos poner a disposición de la gente para facilitarles la vida".
La gestión del caos vial también será una priorización del candidato a jefe edilicio de las ciudades reconocidas bajo la Constitución de la República como la capital del territorio hondureño a través de nuevos pasos a desnivel, túneles, calles nuevas u obras adicionales en el Anillo Periférico.
"Va a llegar un punto que no importa cuánta obras se hagan no van alcanzar y lo que han hecho ciudades en Latinoamérica para mitigar el problema del caos vial es eficientar el transporte público, que sea limpio, seguro y a costos razonables", indicó.
Juan Diego agregó que "la tecnología, transparencia y participación ciudadana serán tres ejes transversales".
La creación del Sistema Municipal de Integridad y Transparencia, establecer una Unidad Municipal de Transparencia y Anticorrupción (UMTA), apertura total de datos públicos municipales, fortalecer el acceso a la información pública y un acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) integran los referidos fundamentos.