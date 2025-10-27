Seguridad y empleo, ejes del plan de gobierno municipal de Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Con una amplia experiencia en el sector público-privado y la intención de seguir obras de gestiones dirigidas por exediles del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya Aguilar es el candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que con acción y cambio busca convertirse en la octavo autoridad capitalina en representación de su organización política.

El aspirante a la corporación municipal nació en Tegucigalpa un 6 de septiembre de 1975, ostentando una licenciatura en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y Marketing por la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, Estados Unidos de América.

Desde el 2022, Zelaya Aguilar incursionó en política siendo la coordinación nacional del proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) de los primeros cargos en el que fungió y 12 años después asumió la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Además, se ha desempeñado como vicealcalde de la capital de la República de Honduras, diputado hasta cónsul general en Nueva York.

En cinco ejes está fundamentado el plan de gobierno municipal del candidato nacionalista y que ha venido socializando con distintos sectores de la sociedad tanto en Tegucigalpa como Comayagüela.