Juan Diego se compromete a reactivar el Trans-450: "Si no lo cumplo en 27 meses, me voy, renuncio"

Tegucigalpa, Honduras.- Un plazo máximo de 27 meses es el reto que se colocó Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central, para poner en funcionamiento el proyecto Trans-450 y, en caso de no lograrlo, renunciar irrevocablemente al cargo de alcalde. Fue durante su participación en el programa 30/30 de Hoy Mismo, donde Zelaya firmó el documento de compromiso denomino “Contrato con la Ciudadanía del Distrito Central”. El plan del proyecto, que lleva casi 11 años varado, según el aspirante a la alcaldía, es: "Si en 27 meses no está funcionando, renuncio como alcalde. Así de claro”.

Me estoy comprometiendo a algo que nadie ha hecho.



Si no lo cumplo en 27 meses, me voy, renuncio. Mi compromiso es hacer funcionar el Trans450, sí o sí.#AcciónUrgente #CambioVerdadero #PapiALaOrden pic.twitter.com/Xnf1sjdCSU — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) October 13, 2025

Agregó: "Me atrevo a hacer lo que nadie más ha estado dispuesto: arriesgar mi carrera política por cumplirle a la ciudad”, mientras firmaba el documento que ahora lo compromete públicamente con Tegucigalpa y Comayagüela.

El 23 de enero de 2014, se inauguró la primera fase del Trans-450 con la apertura de la estación "Los Presidentes". Sin embargo, el sistema no comenzó a operar debido a la falta de unidades de transporte y la infraestructura incompleto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y aunque el candidato reconoció que el proyecto es una deuda pendiente de su propio partido, aseguró que también corresponde a la administración actual. "Es cierto que mi partido lo inició, y también es cierto que el alcalde actual, de otro partido, se comprometió a terminarlo. Pero la realidad es que sigue sin funcionar. Ya es hora de ponerlo a funcionar".