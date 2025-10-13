Juan Diego se compromete a reactivar el Trans-450: "Si no lo cumplo en 27 meses, me voy, renuncio"

En caso de resultar electo, el aspirante a la alcaldía del Distrito Central aseguró que, si en menos de 27 meses no cumple con el acuerdo firmado, renunciará a su cargo

  • Juan Diego se compromete a reactivar el Trans-450: Si no lo cumplo en 27 meses, me voy, renuncio

    Durante el programa, Juan Diego Zelaya aseguró que "si en 27 meses no está funcionando, renuncio como alcalde".

     Foto: Captura de video
  • 13 de octubre de 2025 a las 11:19

Tegucigalpa, Honduras.- Un plazo máximo de 27 meses es el reto que se colocó Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central, para poner en funcionamiento el proyecto Trans-450 y, en caso de no lograrlo, renunciar irrevocablemente al cargo de alcalde.

Fue durante su participación en el programa 30/30 de Hoy Mismo, donde Zelaya firmó el documento de compromiso denomino “Contrato con la Ciudadanía del Distrito Central”.

El plan del proyecto, que lleva casi 11 años varado, según el aspirante a la alcaldía, es: "Si en 27 meses no está funcionando, renuncio como alcalde. Así de claro”.

Infraestructura del Trans-450 será integrada al sistema de transporte de Tegucigalpa

Agregó: "Me atrevo a hacer lo que nadie más ha estado dispuesto: arriesgar mi carrera política por cumplirle a la ciudad”, mientras firmaba el documento que ahora lo compromete públicamente con Tegucigalpa y Comayagüela.

El documento firmado detalla los términos del compromiso, los mecanismos de auditoría ciudadana y la definición del funcionamiento efectivo del Trans-450.

El documento firmado detalla los términos del compromiso, los mecanismos de auditoría ciudadana y la definición del funcionamiento efectivo del Trans-450.

 (Foto: Captura de video)

El 23 de enero de 2014, se inauguró la primera fase del Trans-450 con la apertura de la estación "Los Presidentes". Sin embargo, el sistema no comenzó a operar debido a la falta de unidades de transporte y la infraestructura incompleto.

Y aunque el candidato reconoció que el proyecto es una deuda pendiente de su propio partido, aseguró que también corresponde a la administración actual.

"Es cierto que mi partido lo inició, y también es cierto que el alcalde actual, de otro partido, se comprometió a terminarlo. Pero la realidad es que sigue sin funcionar. Ya es hora de ponerlo a funcionar".

Ricardo Álvarez dice que administración de “Tito” Asfura abandonó el Trans-450 para dañarlo a él

En 2022, el alcalde Jorge Aldana canceló oficialmente el proyecto Trans450, calificándolo como un "monumento a la corrupción" y anunciando la habilitación de los carriles para otros usos.

Cuestionó el gasto actual de la Alcaldía, al señalar que el llamado “planillón del familión” pasó de 32 millones mensuales a 80 millones, lo que representa más de 2,600 millones de lempiras en cuatro años. Según dijo, ese dinero “pudo haberse destinado a obras de mitigación, reparación de calles y viviendas para las familias de la Guillén”.

Para garantizar la transparencia en su eventual gestión, Zelaya anunció que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) acompañará de forma técnica y permanente la ejecución de proyectos municipales.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más