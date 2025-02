“Le advertí a Ricardo Álvarez que no inaugurara el Trans-450”: Juan Diego Zelaya en Hablemos de Política

Tegucigalpa, Honduras.- El precandidato a alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reveló en “Hablemos de Política” que cuando él era vicealcalde de la capital de Honduras, advirtió al entonces alcalde, Ricardo Álvarez, sobre los riesgos del Trans-450, el polémico sistema de transporte que nunca logró operar con éxito en la ciudad.

“Le dije a Ricardo: ‘Tené cuidado con el Trans, porque es algo que no controlás. No depende solo de la alcaldía, está el Congreso metido, está Soptravi metido... No lo inaugurés’”, aseguró Zelaya. Según el precandidato del Partido Nacional en la corriente de Nasry Asfura, su recomendación no fue escuchada, lo que generó fricciones en su momento. “Ahí tuvimos alguna discusión, pero siempre hay discusiones”, reconoció.

Zelaya, quien ha ocupado diversos cargos en la administración pública, aseguró que la capital merece más y que en los tiempos de “Papi a la Orden” no se estarían viendo los atrasos en obras que hoy afectan a los ciudadanos. Entre sus principales propuestas, mencionó: