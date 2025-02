“La elección interna de Libre es pantalla”: Tomás Zambrano en “Hablemos de Política”

Sobre el actual gobierno, fue contundente al afirmar que ha dividido al país con odio, insultos y mentiras y que las decisiones que toma son solo para beneficiar a ”su grupo, sus allegados y su familia”, sin pensar en el pueblo hondureño.

Zambrano también defendió su trabajo en el departamento de Valle, asegurando que ha sido el principal gestor de proyectos y comprometiéndose a seguir trabajando por la gente. ”Nunca le he fallado a Valle, no le voy a fallar y no le fallaré”, enfatizó.