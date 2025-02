Belinda Pavón: El Partido Nacional está más vivo que nunca

Tegucigalpa, Honduras.- Salió de las entrañas del pueblo y de los estratos más desposeídos. Hoy es una sobresaliente empresaria del rubro del transporte y locataria de los mercados capitalinos.

Además, es una de las precandidatas a la Alcaldía del Municipal del Distrito Central (AMDC) por el Partido Nacional. Es Belinda Pavón, quien compareció este lunes en el foro “Hablemos de Política”.

¿Cuál fue su motivación para dedicarse al servicio público?

Soy fundadora del Movimiento Renovación y Unidad Nacionalista (RUN), junto con Jorge Alberto Zelaya Munguía; mire la situación del partido y siento de que el partido necesita una renovación de jóvenes, de mujeres y de hombres que tengan capacidad, y lo más importante, la honestidad, por que el pueblo ya se cansó”.

¿Cuáles son los valores que la rigen a usted dentro y fuera de la política?

Soy una mujer que no me gusta mentir -a pesar de que a los políticos no nos cree-, me gusta cuando (me) dicen: lideresa, los líderes trabajan y enseñan, no somos jefes. Me gusta esa parte de poderle enseñar a la gente, la organización, me gusta trabajar en equipo por que así tenemos mejores resultados.