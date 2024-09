Ricardo Álvarez niega acusaciones de narcotráfico: “Ahora ni después voy a recibir dinero de dudosa procedencia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exalcalde de Tegucigalpa (2006-2009), Ricardo Álvarez, negó las acusaciones de narcotráfico en su contra y aseguró que no recibió dinero de “dudosa procedencia”.

Álvarez fue mencionado por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, de recibir 300 mil dólares para financiar su candidatura presidencial por el Partido Nacional.

“Lo que quiero hoy reafirmar categóricamente, ni ahora ni después voy a recibir dinero mal habido y de dudosa procedencia”, aseguró.

El excandidato presidencial por el Partido Nacional aseveró que las acusaciones del gobierno se quedan solo en “supuesto” pues no confirman que haya “recibido el dinero” proveniente del narcotráfico.

“El ministro menciona un término que es importante que lo entendamos todos, que Ricardo Álvarez supuestamente no confirman que recibí, sino que dicen supuestamente y aquí está el supuesto”, agregó Álvarez.

El exdesginado presidencial leyó textualmente y hasta en inglés un fragmento del documento caso 15-cr379 donde se vincula a Álvarez de recibir dinero por parte de un miembro del cártel de Sinaloa, quien también le brindaba protección.

“Esto deja totalmente aclarado de que no fue a Ricardo Álvarez que se le dio ese dinero, si es que existió”, declaró el político.

El político argumentó que no se sabe “claramente” de donde proviene los fondos cuando se está en campaña debido a que se aparta de diferentes partes del país.

“Es difícil cuando uno es precandidato a la presidencia en donde tiene su equipo el que maneja la campaña el que se reúne de manera particular en el interior del país identificar a veces de dónde vienen los fondos o usted claramente dice dinero de narcotráfico no quiero mi campaña no es que primero que todo todos los dineros procedentes de la campaña no se le entregan al candidato”, declaró.

Sobre el dinero para financiar la campaña del expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández, declaró que “no le consta” si procede del narcotráfico.

“No puedo señalar que efectivamente hubo o no hubo dinero para la campaña del expresidente (Juan Orlando) tampoco a mí no me consta reunió”, opinó Álvarez.

En relación con las acusaciones de haberse reunido con narcotraficantes, declaró que posiblemente “le haya dado la mano a alguno”.

“En mi recolección de memoria me acuerdo haberme reunido nosotros los políticos, estamos en todos lados, saludamos a todo el mundo, en las fiestas, en los festivales, en los estadios y yo no sé si le di la mano a alguno pudo haber pasado”, reveló.