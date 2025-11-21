Modernización del transporte público sigue sin avances en la capital

Según el experto, a diferencia de la capital hondureña; San Pedro Sula y Choluteca registran avances significativos en materia de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/transporte-publico-honduras-rezagado-otros-paises-centroamerica-AO21855858" target="_blank">modernización en las unidades de transporte.</a>"Cada ciudad tiene un avance distinto, pero hay sectores que han ido avanzando más rápido que otros por la capacidad de gestión, y la voluntad de cada uno de los consorcios", aseveró.