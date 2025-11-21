  1. Inicio
Modernización del transporte público sigue sin avances en la capital

Mientras dirigentes del transporte alegan olvido por parte de las autoridades, el IHTT asegura que los proyectos de modernización en los buses del país continúa avanzando

  • 21 de noviembre de 2025 a las 15:21
Dirigentes del transporte alegan "total abandono" por parte del gobierno central ante proyectos de modernización en los buses de Tegucigalpa

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La modernización del transporte público en la capital continúa sin avances, pese a que desde mayo de 2024 se anunció un proceso de renovación que generó expectativa entre los capitalinos y prometía impulsar la modernización urbana del Distrito Central.

Ante el aumento de la inseguridad y los constantes asaltos, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), en alianza con dirigentes del transporte a nivel nacional, promovió un acuerdo para modernizar las unidades. Sin embargo, el proyecto no se concretó.

Según Jorge Lanza, dirigente del transporte, la iniciativa permanece estancada.“Las autoridades no dieron continuidad al tema en lo absoluto. Quedamos esperando la modernización y al tecnólogo que venía de Argentina”, aseguró Lanza.

El dirigente explicó que la visita del experto internacional era clave para avanzar.“Él iba a asesorarnos sobre los dispositivos GPS, máquinas de pago electrónico, botón de pánico, cámaras, para que todo el sistema estuviera completo”, afirmó.

Inicialmente, los dirigentes del transporte proyectaron implementar 83 buses con cobro electrónico “recargable”.

Inicialmente, los dirigentes del transporte proyectaron implementar 83 buses con cobro electrónico “recargable”.

 (Foto: Cortesía )

Prueba piloto

En abril de 2024 se realizaron pruebas piloto en Tegucigalpa con buses de capacidad para más de 100 pasajeros, equipados con controles de acceso, GPS y sistemas de cobro electrónico, que se presentaron como una posible transformación del transporte en la capital.

Las unidades se perfilaban como una revolución en la capital, ya que poseían controles de acceso, GPS, y cobro electrónicos.

Sin embargo, Ramón Ochoa, gerente del Sistema Integrado del Transporte Público del IHTT, aseguró a EL HERALDO que el retraso en la modernización de la capital se debe a la falta de acción por parte de los transportistas.

Cada ocho horas ocurre un asalto en el transporte público de Honduras

"La prueba piloto del bus modelo la hicieron los mismos transportistas, como una demostración de que estaban interesados en el proyecto, pero otras hay cosas que tenían que hacer, como presentar un plan financiero, que hasta el momento, no hemos recibido", comentó

"Estamos hablando de proyectos de más de 100 millones de dólares, el financiamiento ellos lo están gestionando —los dirigentes de transporte— con organismos internacionales, la banca nacional e internacional", apuntó Ochoa.

Resto del país

Según el experto, a diferencia de la capital hondureña; San Pedro Sula y Choluteca registran avances significativos en materia de modernización en las unidades de transporte.

"Cada ciudad tiene un avance distinto, pero hay sectores que han ido avanzando más rápido que otros por la capacidad de gestión, y la voluntad de cada uno de los consorcios", aseveró.

Alta demanda de pasajeros

Según la datos de la solicitud de información SOL-IHTT-220-2024, diariamente unas 324 mil personas utilizan las diferentes unidades del transporte público solo en el Distrito Central, de las cuales, el 61% —más 125 mil personas— utilizan los rapiditos y microbuses.

Sin embargo, ante la creciente inseguridad y asaltos en las unidades de transporte, ciudadanos aseguraron a este rotativo que poco a poco la constante promesa de nuevas unidades de transporte se vuelve una realidad que se visualiza cada vez más lejana.

"El pensar en unidades seguras es una utopía a este punto, por eso las personas ya no buscan comprarse una casa o un terreno, quieren un carro para dejar de utilizar los buses", explicó Armando Martínez, capitalino que cada mañana utiliza el transporte público.

Redacción web
Daniela Ortega

