Juan Diego Zelaya tras ser declarado alcalde electo: "La ciudad nos necesita unidos y no divididos"

Tegucigalpa, Honduras.- Al recibir la declaratoria oficial como alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya agradeció a Dios, a su familia y a su equipo de trabajo, tras un proceso electoral marcado por tensiones y desacuerdos en la etapa postelectoral.
“Que nada quisiera justamente hacer eso. Dar gracias a Dios. Nunca Dios nos dejó de la mano. Cada etapa del camino Dios estuvo ahí con nosotros”, expresó Zelaya, al recordar los momentos difíciles vividos durante la contienda.
El edil electo destacó el respaldo permanente de su esposa, Paola, a quien agradeció por acompañarlo “en cada etapa del camino”, y afirmó que ella también “se ganó el cariño del pueblo capitalino”.
Asimismo, reconoció el trabajo de su fórmula y de las personas que integraron el equipo de campaña, a quienes calificó como fundamentales para alcanzar la victoria.
Zelaya extendió su agradecimiento a los votantes de Tegucigalpa y Comayagüela, así como al voto rural, que calificó como determinante en el resultado final. También mencionó a la juventud, a las mujeres y a la militancia histórica que creyó en el proyecto desde el inicio.
En su intervención, dedicó un reconocimiento especial a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cossette López y Ana Paola Hall, y al consejero Carlos Enrique Cardona, a quienes atribuyó la defensa del proceso democrático.
“Hoy Honduras tiene declaratoria, hoy Honduras tiene libertad y tiene democracia, gracias a la valentía inquebrantable de esas dos consejeras”, afirmó.
Asimismo, durante su discurso concluyó diciendo que la política es para unir y no dividir. "La ciudad nos necesita unidos y no divididos".
El Consejo Nacional Electoral declaró a Zelaya como ganador de la Alcaldía del Distrito Central a 30 días de las elecciones generales, luego de encabezar el recuento con 164,465 votos, superando por 888 votos a su rival más cercano, Jorge Aldana, del partido Libertad y Refundación, quien obtuvo 163,577 votos.
Según el CNE, los resultados corresponden al 99.80% de las actas escrutadas, confirmando una de las contiendas municipales más cerradas a nivel nacional.