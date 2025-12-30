Juan Diego Zelaya tras ser declarado alcalde electo: "La ciudad nos necesita unidos y no divididos"

Tegucigalpa, Honduras.- Al recibir la declaratoria oficial como alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya agradeció a Dios, a su familia y a su equipo de trabajo, tras un proceso electoral marcado por tensiones y desacuerdos en la etapa postelectoral.

“Que nada quisiera justamente hacer eso. Dar gracias a Dios. Nunca Dios nos dejó de la mano. Cada etapa del camino Dios estuvo ahí con nosotros”, expresó Zelaya, al recordar los momentos difíciles vividos durante la contienda.

El edil electo destacó el respaldo permanente de su esposa, Paola, a quien agradeció por acompañarlo “en cada etapa del camino”, y afirmó que ella también “se ganó el cariño del pueblo capitalino”.

Asimismo, reconoció el trabajo de su fórmula y de las personas que integraron el equipo de campaña, a quienes calificó como fundamentales para alcanzar la victoria.