Nacionalistas celebran declaratoria y felicitan a Juan Diego Zelaya como alcalde electo

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigentes, diputados electos y autoridades del Partido Nacional expresaron mensajes de respaldo y felicitación por los resultados de las elecciones generales de 2025, en especial por la elección de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central. El diputado electo Arnold Burgos destacó que el proceso no fue sencillo y subrayó que el triunfo capitalino forma parte del bloque de 151 alcaldías obtenidas por el Partido Nacional a nivel nacional.

Felicidades al nuevo alcalde de la capital @juandiegozelaya no fue fácil, luchamos contra todo y hoy sos uno de los 151 alcaldes nacionalistas de Honduras; felicidades ediles. pic.twitter.com/HmVI2QLrk2 — Arnold Burgos 🇭🇳 (@Arnold_Burgos) December 31, 2025

En el mismo sentido se pronunció la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien resaltó el esfuerzo partidario y celebró la victoria municipal.

Concluye el proceso de declaratoria a nivel de diputaciones y corporaciones municipales.



Felicitamos alcaldes y diputados electos.



Junto a @titoasfura vamos a hacer historia. — Maria Antonieta Mejia (@manton15) December 31, 2025

Por su parte, el diputado electo y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que, pese a dificultades durante el proceso, el órgano electoral cumplió con su función. "Pese a todo el boicot, el sabotaje y las amenazas, el Consejo Nacional Electoral cumplió con su misión de darle a Honduras sus nuevas autoridades", expresó, al tiempo que destacó los resultados obtenidos por el Partido Nacional a nivel municipal y legislativo.

Pese a todo el Boicot, el sabotaje y las amenazas, el @CneHonduras cumplió con su misión de darle a Honduras sus nuevas autoridades, los hondureños dieron su veredicto y eligieron al Partido Nacional para ser el que venga a solventar todos los problemas y cerrar las heridas que... https://t.co/TbQBOU4Euc — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 31, 2025

La diputada electa María José Sosa también se sumó a las reacciones y manifestó su respaldo al alcalde electo Juan Diego Zelaya. "¡Felicidades, alcalde! Siempre creí en vos y siempre trabajaré con vos por el bien de nuestra ciudad y de Honduras", escribió.

Felicidades alcalde! 💙🩵🤍



Siempre creí en vos! Y siempre trabajaré con vos por el bien de nuestra ciudad y de Honduras!



Gana Honduras! 🇭🇳 @juandiegozelaya pic.twitter.com/4j1U8cdemp — María José Sosa - Diputada FM (@soymj17) December 31, 2025

Por su parte, el alcalde electo del Distrito Central afirmó que gobernará para todos los capitalinos, independientemente de su preferencia política. Señaló que los principales problemas de la capital no tienen color partidario y llamó a la unidad y a la reconciliación para avanzar en el desarrollo del municipio, asegurando que su administración no fallará a la ciudadanía.

¡Gracias a los que creyeron en este proyecto!



Voy a ser el alcalde de todos , los que votaron por mi y los que no votaron.



Los problemas de la capital no tienen color político. Es tiempo de unir y sanar para avanzar y progresar



¡No les vamos a fallar ! pic.twitter.com/cho2nU0sVO — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) December 31, 2025

Declaratoria oficial