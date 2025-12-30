Nacionalistas celebran declaratoria y felicitan a Juan Diego Zelaya como alcalde electo

Dirigentes y diputados electos del Partido Nacional destacaron el triunfo municipal y el rol del CNE, tras la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025

    Dirigentes del Partido Nacional reaccionaron a la declaratoria del CNE y felicitaron a Juan Diego Zelaya como alcalde electo del Distrito Central.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 20:03

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigentes, diputados electos y autoridades del Partido Nacional expresaron mensajes de respaldo y felicitación por los resultados de las elecciones generales de 2025, en especial por la elección de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central.

El diputado electo Arnold Burgos destacó que el proceso no fue sencillo y subrayó que el triunfo capitalino forma parte del bloque de 151 alcaldías obtenidas por el Partido Nacional a nivel nacional.

En el mismo sentido se pronunció la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien resaltó el esfuerzo partidario y celebró la victoria municipal.

Por su parte, el diputado electo y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que, pese a dificultades durante el proceso, el órgano electoral cumplió con su función.

"Pese a todo el boicot, el sabotaje y las amenazas, el Consejo Nacional Electoral cumplió con su misión de darle a Honduras sus nuevas autoridades", expresó, al tiempo que destacó los resultados obtenidos por el Partido Nacional a nivel municipal y legislativo.

La diputada electa María José Sosa también se sumó a las reacciones y manifestó su respaldo al alcalde electo Juan Diego Zelaya.

"¡Felicidades, alcalde! Siempre creí en vos y siempre trabajaré con vos por el bien de nuestra ciudad y de Honduras", escribió.

Por su parte, el alcalde electo del Distrito Central afirmó que gobernará para todos los capitalinos, independientemente de su preferencia política.

Señaló que los principales problemas de la capital no tienen color partidario y llamó a la unidad y a la reconciliación para avanzar en el desarrollo del municipio, asegurando que su administración no fallará a la ciudadanía.

Declaratoria oficial

La declaratoria fue leída a las 6:28 de la tarde de este martes por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, junto al consejero suplente Carlos Enrique Cardona, en la que se anunciaron las nuevas autoridades municipales y diputados electos.

De acuerdo con el documento oficial, el Partido Nacional obtuvo 151 alcaldías, el Partido Liberal 76, Libertad y Refundación (Libre) 69, y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata una alcaldía.

CNE declara a Juan Diego Zelaya como el alcalde electo del Distrito Central para el periodo 2026-2030
