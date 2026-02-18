En 60 alcaldías el TSC realizará auditorías para conocer causas de embargos y otras anomalías

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de la numerosa cantidad de embargos de las que han sido objeto varias alcaldías del país, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) llevará a cabo alrededor de 60 auditorías, en las alcaldías que atraviesan situaciones administrativas de embargo. Estas auditorías no solo son a causa de los embargos contra las comunas en cuestión, sino también por problemas que las municipalidades acarrean por sobreendeudamiento, denuncias por hechos anómalos en su administración o por incongruencias en sus planillas de pagos. De las 60 alcaldías a inspeccionar por parte del Tribunal Superior de Cuentas, en este año, debido a la gravedad del caso, se inició con la corporación municipal de El Corpus, en el departamento de Choluteca, donde el embargo a sus cuentas supera los 65 millones de lempiras. Un equipo del Departamento de Auditorías Municipales del TSC se instaló desde ayer en El Corpus para iniciar las investigaciones y recabar la documentación necesaria para esclarecer el motivo de los embargos contra esa alcaldía.

Nueve alcaldías

Este miércoles 18 de febrero, nueve equipos más salieron desde la capital de la República, con el objetivo de iniciar el proceso de auditorías en las alcaldías de La Ceiba, Trujillo, Marcala, Ahuanqueterique, Villa de San Antonio, San Marcos y Santa Rita (Santa Bárbara), Oropolí y en la empresa municipal, Aguas de Danlí, en Danlí, El Paraíso. Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, explicó que "estas municipalidades que serán sumadas a la planificación, se tomó en cuenta para su selección, criterios como denuncias que se han formulado públicamente, la ejecución presupuestaria, ingresos, control interno, liquidaciones, entre otros". Isaula reveló que una de las falencias que predomina en las alcaldías municipales es la falta de conocimiento para una adecuada y transparente gestión municipal. "Por niveles de desconocimiento, se cometen anomalías, y en vista de ello, el pleno del Tribunal Superior de Cuentas instruyó para que se dé un acompañamiento más fuerte en la formación del personal de las corporaciones municipales", detalló Isaula.