Inicia juicio de exmagistrados del TSC, acusados por tráfico de influencias y abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras.- El juicio oral y público contra los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez, y otros empleados de esta entidad, inició este día en el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en la capital. En el expediente investigativo están incluidos: el exsecretario general del TSC, Santiago Antonio Ruiz, la exdirectora legal, Karen Yadira Martínez y el exjefe del Departamento de Auditorías Municipales, Douglas Javier Murillo; los involucrados son acusados por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y que constan en el requerimiento fiscal aportado al juicio, detallan que estos exfuncionarios del TSC, presuntamente influían en la institución para manipular auditorías con el fin de favorecer a terceros.

El caso se originó en el mes de noviembre del año 2023. El MP recibió una denuncia anónima sobre actos irregulares en el Departamento de Auditorías de las municipalidades del TSC, donde varios empleados, por órdenes superiores, estaban destruyendo y ocultando documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades, precisa el requerimiento.

Defensa legal de acusados

Jair López, apoderado legal del exmagistrado José Pineda, en su defensa, manifestó: "Estimamos que con la prueba que el Tribunal de Sentencia ha admitido, se va a poder esclarecer este asunto". López explicó, que la acusación radica desde el inicio del antejuicio en contra del exalcalde, ahora presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah y la regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Nilvia Ethel Castillo Cruz; en ese momento la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó, en base al decreto 116-2019, que ordenaba de manera obligatoria que el TSC realizara una auditoría antes de determinar si existían indicios de responsabilidad penal.

“En base a esa normativa, la Sala Penal envió el expediente al Tribunal Superior de Cuentas para que realizara una auditoría y una investigación de este caso, es decir, que existía un mandato judicial para que el Tribunal actuara”, profundizó López.

Auditoría en el TSC

El proceso de investigación por parte del TSC se celebró de manera normal, pero cuando estaban a punto de terminar su mandato los entonces magistrados López y Rodríguez, “conociendo de esa sentencia, requirieron al Departamento de Auditorías Municipales para que emitieran el informe, pero lamentablemente hubo una resistencia de uno de los funcionarios de allí y entonces fue requerido para que lo emitiera”, agregó el abogado Jair López. Según el litigante, ese informe del TSC ya estaba terminado y ya tenía todas las firmas de todos los auditores y uno de los funcionarios se resistió a estampar su firma y éste presentó una denuncia en el Ministerio Público, indicando que era objeto de presiones indebidas, cuando en realidad existía una sentencia.