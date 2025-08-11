Dictan detención judicial a exmagistrado del TSC, Juan José Pineda

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este lunes la medida de detención judicial contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela, acusado de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios. El Ministerio Público lo señala de influir en la institución para favorecer a terceros con auditorías manipuladas. El requerimiento en su contra fue presentado en abril de 2024, pero Pineda permaneció prófugo de la justicia hasta hace unos días, cuando solicitó presentarse voluntariamente.

Tras la resolución, Pineda será trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras que la audiencia inicial contra el exmagistrado fue programada para el próximo jueves 14 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana. Juan José Pineda Varela, junto a Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Karen Yadira Martínez Villatoro y Santiago Antonio Reyes Paz, habrían incurrido en delitos de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de los funcionarios.