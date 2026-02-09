Absueltos dos exmagistrados y tres exempleados del TSC; eran acusados de dos delitos

Tegucigalpa, Honduras. - Los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda Varela, y tres exfuncionarios más de ese ente contralor del Estado, fueron absueltos por un tribunal de justicia. En la lectura del fallo, en la recta final del juicio oral y público al que fueron sometidos los altos exfuncionarios del Estado, el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, dictaminó declararlos inocentes de los cargos que les imputaron. Aparte de Rodríguez y Pineda Varela, los involucrados son: el exsecretario general del TSC, Santiago Antonio Reyes Paz, la exdirectora legal, Karen Yadira Martínez Villatoro y el exjefe de auditorías municipales, Douglas Javier Murillo Barahona.

Los antes mencionados fueron acusados por el Ministerio Público (MP), de los delitos de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Sus testimonios

El magistrado Ricardo Rodríguez, uno de los enjuiciados en el supuesto caso de abuso de autoridad, al salir de la sala de juicios orales, expresó: "Realmente me siento muy satisfecho, feliz, y dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, que actúa por primero y después a los señores jueces". Sobre las acusaciones que pendían en su contra, Rodríguez, manifestó: "les voy a decir con toda la honestidad del mundo: que estaba preocupado, no por lo que nosotros hayamos hecho, porque sabíamos que sólo estábamos cumpliendo la ley, pero en la Ley y en todos los reglamentos del Tribunal, yo sentía temor de que los jueces no fueran a entenderlos de cómo se manejan, pero me siento satisfecho porque lo manejaron perfectamente bien".

El ahora absuelto expuso que, desde el inicio del proceso judicial en su contra, estaban seguros de que no habían cometido delitos y que solamente ejecutaron lo que la misma ley les indicó y que estaban cumpliendo una orden de un tribunal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entra tanto, José Pineda, dijo: "Creo que, en primer lugar, Dios hace justicia. Es lamentable que haya un órgano acusador que acuse a la gente sin pruebas. Además de eso que le dañe la imagen. Sesenta y ocho años que trabajé en el gobierno, ocupando cargos de auditor, de secretario general, nunca en mi vida había sido acusado. Pero lamentablemente nuestro pueblo ha caído en una desgracia de antijusticia". Aseguró que "no hay una denuncia por eso. Fueron al Tribunal porque dijeron que estábamos destruyendo documentos, que estábamos dando finiquitos y un poco de cosas, y llegaron los del Ministerio Público, empezaron a investigar y la agarraron de caballito de batalla con el expediente ese y pues no había tal cosa de lo que ellos habían dicho".

