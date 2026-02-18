Gobierno prevé suprimir al menos 38 instituciones por duplicidad y sobrecarga laboral

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía informó este miércoles 18 de febrero que el Gobierno evalúa la supresión de unas 38 instituciones estatales, entre programas y proyectos, al considerar que no cumplen funciones para mejorar los servicios públicos y generan carga financiera.
La funcionaria explicó que la revisión forma parte del análisis del presupuesto general, el cual aún no ha sido enviado al Congreso Nacional (CN) debido al impacto de las demandas laborales en las finanzas del Estado.
"No se ha enviado el presupuesto al Congreso Nacional por el tema de las demandas laborales que con suma preocupación siguen castigando las finanzas públicas", lamentó.
Mejía señaló que se detectaron entidades con duplicidad de funciones y sobrepoblación de personal.
Como ejemplo, mencionó que en el sistema educativo se habrían otorgado asistencias técnicas a unos 5,000 empleados, mientras que otras instituciones como el sistema de emergencias 911 y el Instituto de la Propiedad (IP) reportan exceso de trabajadores.
También indicó que el Centro Cívico Gubernamental tiene capacidad para 9,000 empleados, pero actualmente alberga a unas 12,000 personas, lo que evidencia, según dijo, la necesidad de reducir el aparato estatal.
La designada aseguró que el proceso respetará los derechos laborales y que se instalará una mesa técnica para definir los procedimientos de liquidación. Añadió que el Ejecutivo apuesta por el retiro voluntario para evitar mayores cargas económicas al Estado.