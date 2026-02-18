Gobierno prevé suprimir al menos 38 instituciones por duplicidad y sobrecarga laboral

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía informó este miércoles 18 de febrero que el Gobierno evalúa la supresión de unas 38 instituciones estatales, entre programas y proyectos, al considerar que no cumplen funciones para mejorar los servicios públicos y generan carga financiera.

La funcionaria explicó que la revisión forma parte del análisis del presupuesto general, el cual aún no ha sido enviado al Congreso Nacional (CN) debido al impacto de las demandas laborales en las finanzas del Estado.

"No se ha enviado el presupuesto al Congreso Nacional por el tema de las demandas laborales que con suma preocupación siguen castigando las finanzas públicas", lamentó.