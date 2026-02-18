El hotel 5 estrellas al que habría enviado Trump a JOH tras ser indultado ¿Cuánto pagó?

Waldorf Astoria, situado en 301 Park Avenue, entre las calles 49 y 50 en Midtown Manhattan, fue el hotel cinco estrellas al que habría sido enviado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, luego de que el presidente Donald Trump le otorgara el indulto. ¿Cuánto pagó?
Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025, luego de que cuatro días antes, el 28 de noviembre, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, anunciara su indulto, cuando este aún cumplía su condena de 45 años por delitos relacionados con el narcotráfico.
El sitio oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP) ya mostraba la salida del exmandatario, quien, según consta en los registros, ya tenía vigente una orden de detención migratoria.
Sin embargo, funcionarios de la prisión lograron que se levantara la orden de detención poco después de las 11 p.m. para que pudiera salir libre, según fuentes cercanas al tema.
El abogado de JOH, Renato Stabile, declaró al medio ProPublica que "sería particularmente cruel concederle un indulto a alguien y liberarlo de la prisión, solo para que lo devolvieran inmediatamente a un lugar como Honduras, donde lo habrían arrestado de inmediato o habría sido asesinado en el acto por elementos criminales que querían hacerle daño”.
Aunque, normalmente, cuando los presos son liberados en horas tardes o malas condiciones climáticas, son trasladados a Microtel Inn and Suites, un hotel de dos estrellas de $69 la noche. Hernández tuvo mayores privilegios y fue trasladado al Waldorf Astoria.
Autoridades penitenciarias pagaron horas extras a un equipo táctico especializado para que lo trasladara desde el centro de alta seguridad en Virginia Occidental hasta el Waldorf Astoria, de acuerdo con una publicación del medio.
Al menos a tres de ellos se les pagaron horas extras para que lo trasladaran al cinco estrellas, de aproximadamente $1,000 la noche, según registros gubernamentales y fuentes policiales.
El hotel ofrece suites ultra-lujosas, incluyendo algunas que se alquilan por decenas de miles de dólares por noche en temporadas altas, considerando que su liberación fue en diciembre.
A lo largo de los años ha alojado a presidentes de EE UU, miembros de la realeza, estrellas de cine, músicos y figuras políticas. Ahora, también al expresidente hondureño.
Hernández pasó de estar recluido en la prisión USP Hazelton,ubicada en Virginia Occidental a un lujoso hotel cinco estrellas.
Y aunque Stabile se negó a comentar dónde se alojó Hernández, afirmó que el gobierno no lo pagó. El trato de las autoridades estadounidenses hacia Hernández, según su abogado, fue apropiado.