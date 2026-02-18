El hotel 5 estrellas al que habría enviado Trump a JOH tras ser indultado ¿Cuánto pagó?

El abogado de JOH, Renato Stabile, declaró al medio ProPublica que "sería particularmente cruel concederle un indulto a alguien y liberarlo de la prisión, solo para que lo devolvieran inmediatamente a un lugar como Honduras, donde lo habrían arrestado de inmediato o habría sido asesinado en el acto por elementos criminales que querían hacerle daño”.