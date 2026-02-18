¿Una venganza? Revelan nuevos detalles de la desaparición de Nancy Guthrie

A 18 días de la desaparición de Nancy Guthrie, la mamá de Savannah Guthrie famosa presentadora del programa Today de NBC, las autoridades de Arizona aún siguen investigando pistas que ayuden a dar con su paradero.
El sheriff del condado de Pima, Arizona, Chris Nanos, reveló en una entrevista para el Daily Mail que Nancy, de 84 años, fue secuestrada y que su caso no estaría involucrado en un robo que salió mal.
“Esta es una persona que ha desaparecido de la faz de la tierra, y ahora tenemos una cámara que dice ‘aquí está la persona que hizo esto’”, haciendo referencia a las imágenes difundidas por el FBI que mostraban a una personas enmascarada fuera de la casa de Nancy.
“Y eso es lo que me hace decir que esto es un secuestro. El motivo es donde nos quedamos atascados, ¿verdad? ¿Es por dinero? Tuvimos una exigencia donde pidieron dinero. Pero ¿es realmente por dinero o es por venganza por algo?”, dijo Nanos.
El jefe de policía informó que las autoridades han recibido entre 40 mil y 50 mil pistas sobre la desaparición de Nancy Guthrie.
La última vez que Nancy fue vista fue el 31 de enero cuando cenó con su hija Annie. La mujer estaba en su casa, donde vivía sola, cuando habría sido sacada por la fuerza.
Según el sitio TMZ, la familia Guthrie ha recibido tres notas de rescate solicitando un pago a cambio de información.
US Weekly informó que Nanos informó que no han escuchado de rescates "No, no lo hay, no hemos escuchado nada parecido”. “Ojalá alguien nos llamara y nos dijera ‘Ey’, porque eso es lo que quiere la familia. Solo la quieren de vuelta. ‘Ey, sin hacer preguntas, llámenos para saber dónde podemos ir a buscarla, y lo haremos’”.
Nanos admitió a The New York Times que el caso podría tardar años en resolverse, pero que no se rendirán en esclarecerlo. "Tal vez sea en una hora, semanas o meses, pero vamos a encontrar a Nancy", afirmó.
Las autoridades informaron que encontraron un guante con ADN que no corresponde al de Nancy, ni a ningún miembro de la familia Guthrie. El portavoz del FBI confirmó a la revista People que el guante recuperado con un perfil de ADN específico parece coincidir con los que usaba el individuo armado visto en las cámaras de vigilancia.
La presentadora estadounidense Savannah Guthrie publicó un vídeo en el que insta al secuestrador de su madre a hacer lo correcto: "Usted no está perdido o solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Creemos. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde".
Actualmente existe una recompensa de $100,000 por información que ayude a localizar a la mujer o arrestar a los responsables.