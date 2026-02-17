¿Quién es José Jerí, presidente interino destituido por el Congreso de Perú?

José Jerí era el presidente interino de Perú hasta este 17 de febrero, cuando fue destituido por el Congreso, tras ser cuestionado por presuntas irregularidades durante su gestión después de años de crisis y de otras censuras que afectan directamente la situación política del mismo.
Su nombre completo es José Enrique Jerí Oré, quien asumió la presidencia de la República de Perú el 10 de octubre de 2025 por sucesión constitucional, después de que el Congreso de la República declarara la incapacidad moral de la presidenta Dina Boluarte.
José Jerí creció en Lima, Perú, en un hogar donde la figura principal fue su mamá María Oré, quien lo crió como madre soltera por circunstancias que provocaron que ella tomara un camino distinto al de su padre, Andrés Jerí .
Jerí manifiesta que mantiene una relación muy buena con ambos padres. No obstante, destaca un vínculo especialmente cercano con su madre, María. Tiene 39 años y ha dicho que se encuentra soltero.
En 2014, tras culminar sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), obtuvo el grado de bachiller en Derecho. Al año siguiente, en 2015, alcanzó el título profesional de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Posteriormente, en 2013, inició su participación política y, desde ese mismo año, se encuentra afiliado al partido político Somos Perú. A lo largo de su trayectoria parlamentaria, se desempeñó como vocero de la bancada de dicha agrupación.
El 10 de octubre de 2025, asumió la presidencia de la República del Perú, en su calidad de presidente del Congreso, y de esa forma pasó a ejercer el cargo conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución peruana.
Su mandato duró poco debido a la inestabilidad política y acusaciones por reuniones secretas o no divulgadas con empresarios chinos, investigaciones por posible corrupción e influencia, contrataciones irregulares y una gestión débil.
El 17 de febrero de 2026, después de su corto mandato, el Congreso lo destituyó por censura con 75 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones debido a que su gestión estaba comprometida por irregularidades y falta de confianza política.
Durante sus pocos meses como presidente, enfrentó múltiples mociones de censura presentadas por congresistas, mociones que culminaron en su destitución. Ahora Perú está en situación de inestabilidad extrema y fragilidad del Poder Ejecutivo.