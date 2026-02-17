“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian

Los “Therian” se han popularizado en las plataformas digitales, ya que se trata de personas que se identifican como animales. Aquí le contamos la experiencia que tuvo un veterinario al atender a un paciente con esta identificación.
El veterinario mexicano compartió que la situación lo tomó por sorpresa y relató la conversación que sostuvo con el hombre de 38 años que se identificaba como perro.
“Atendí a un gato primero y le dije: ‘Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?’”, contó el doctor.
Seguidamente, el hombre respondió que “vengo a consulta”, y el veterinario observó que no traía ningún animal con él.
Al no ver ningún animal, le preguntó: “¿Trae a algún animalito?”. Y el hombre respondió: “No, yo soy el animal”.
El paciente añadió: “Yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute”.
“Dije: Vamos a darle la oportunidad, a ver qué sale de esto”, confesó. Detalló que empezó tomando el historial clínico.
Cuando el veterinario le preguntó cómo se sentía, respondió: “Yo en general me siento bien, pero a veces no me acuerdo de ciertas cosas”.
“Hay veces que en la noche simplemente grito; son episodios que duran algunos minutos. Me la paso caminando de un lado a otro y casi no me comunico con las personas”, narró el hombre.
El veterinario explicó: “Me enfoqué en hacerle un examen neurológico, saqué la cuenta de cuánto sería en edad animal y serían más de 100 años. Entonces llegué a la conclusión de que estaba padeciendo demencia senil y lo tuve que dormir”.