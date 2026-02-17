  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian

Un veterinario atendió a un hombre de 38 años de edad que se identificaba como perro y narró cómo fue su experiencia. Aquí los detalles

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 14:12
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
1 de 10

Los “Therian” se han popularizado en las plataformas digitales, ya que se trata de personas que se identifican como animales. Aquí le contamos la experiencia que tuvo un veterinario al atender a un paciente con esta identificación.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
2 de 10

El veterinario mexicano compartió que la situación lo tomó por sorpresa y relató la conversación que sostuvo con el hombre de 38 años que se identificaba como perro.

 Foto: Captura de pantalla
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
3 de 10

“Atendí a un gato primero y le dije: ‘Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?’”, contó el doctor.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
4 de 10

Seguidamente, el hombre respondió que “vengo a consulta”, y el veterinario observó que no traía ningún animal con él.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
5 de 10

Al no ver ningún animal, le preguntó: “¿Trae a algún animalito?”. Y el hombre respondió: “No, yo soy el animal”.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
6 de 10

El paciente añadió: “Yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute”.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
7 de 10

“Dije: Vamos a darle la oportunidad, a ver qué sale de esto”, confesó. Detalló que empezó tomando el historial clínico.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
8 de 10

Cuando el veterinario le preguntó cómo se sentía, respondió: “Yo en general me siento bien, pero a veces no me acuerdo de ciertas cosas”.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
9 de 10

“Hay veces que en la noche simplemente grito; son episodios que duran algunos minutos. Me la paso caminando de un lado a otro y casi no me comunico con las personas”, narró el hombre.

 Foto: Cortesía
“Lo tuve que dormir”: veterinario revela su experiencia tratando a un paciente Therian
10 de 10

El veterinario explicó: “Me enfoqué en hacerle un examen neurológico, saqué la cuenta de cuánto sería en edad animal y serían más de 100 años. Entonces llegué a la conclusión de que estaba padeciendo demencia senil y lo tuve que dormir”.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos