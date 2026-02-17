Divorciado y transgénero: Robert Dorgan, el tirador que mató a su exesposa e hijo en partido de hockey

Como Robert Dorgan fue identificado por la Policía de Rhode Island al autor del tiroteo ocurrido el lunes en un estadio de hockey sobre hielo donde murieron tres personas, incluyendo el atacante.
Las autoridades informaron que el nombre de nacimiento del tirador era Robert Dorgan, pero que hace unos años hizo la transición y ahora se hacía llamar Roberta Esposito. Tenía 56 años.
Dorgan se divorció de su esposa en 2020 luego que ella alegara en la demanda que los motivos eran por una "cirugía de reasignación de género, rasgos narcisistas más trastorno de personalidad". Posteriormente, esos argumentos fueron sustituidos por "diferencias irreconciliables".
Hasta el momento se desconocen los motivos, pero Dorgan abrió fuego durante el partido escolar, en el que jugaba su hijo, contra su exesposa y otro de sus hijos. Luego se quitó la vida. En el tiroteo resultaron heridas otras tres personas.
En las primeras indagaciones de la policía, el tiroteo se habría originado después de una disputa familiar.
Según la jefa de la Policía de la ciudad de Pawtucket, Tina Goncalves, en los perfiles de redes sociales asociados a Dorgan publicaba mensajes relacionados con la violencia.
El historial de Dorgan muestra conflictos familiares, no solo con su expareja. El tirador denunció hace un tiempo a su suegro por presuntas amenazas para que retirara una denuncia contra su propia madre.
De igual forma, denunció que en 2020 notificó a la Policía de North Providence que se había sometido a una cirugía de reasignación de género y que su suegro quería expulsarlo de la casa.
Aunque se desconocen los motivos del tiroteo, una joven que se identificó como la hija de Dorgan mencionó ante la prensa local que su padre tenía "problemas de salud mental" y que estaba muy enfermo.
"Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia. Y ahora está muerto", dijo la joven en su breve intervención.
En las redes sociales también se veía que Robert era amante de los vehículos, de la motocicletas y de la velocidad.
En el ataque a su familia, Roberto hirió a tres personas más que se encuentran graves en un hospital.