Ana Paola Hall: “No le he hecho fraude a Salvador Nasralla ni a nadie”

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, negó este miércoles haber cometido fraude electoral contra Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, quien perdió las elecciones generales de 2025 por un estrecho margen frente a su rival, Nasry Asfura, del Partido Nacional. “No le he hecho ningún fraude a SN (Salvador Nasralla) ni a nadie; tampoco se les ha robado nada”, escribió en su cuenta de X, al tiempo que citó el pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual no identificó elementos fraudulentos determinantes y concluyó que los resultados reflejan la voluntad ciudadana. La funcionaria electoral indicó que el proceso electoral que encabezó estuvo marcado por una conflictividad sin precedentes en la historia reciente; no obstante, aseguró que concluyó con una elección general “impecable”, respaldada por observadores imparciales y por la comunidad internacional.

La titular del CNE señaló que, aunque el margen de diferencia a nivel presidencial fue estrecho entre los dos primeros candidatos, "lamentablemente, él no ganó (Nasralla)", insistiendo en que la declaratoria respondió a lo delineado por la Constitución y la Ley Electoral. En ese contexto, rechazó la exigencia de un recuento "voto por voto" en las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV), al considerar que esa medida habría impedido la declaratoria y prolongado la transición gubernamental.

Hall también contestó a los cuestionamientos sobre su filiación política, afirmando que es “liberal de cuna” y que su juramento como funcionaria de un órgano autónomo no fue para favorecer a persona alguna, sino para cumplir la normativa electoral vigente. "Ni soy recién llegada al partido, ni he transitado entre distintos partidos: soy liberal de cuna y así me he mantenido siempre", aseguró Hall. Esta afirmación podría interpretarse como un mensaje a Nasralla, quien se ha lanzado como candidato a la presidencia desde distintas plataformas, desde la izquierda, pasando por el centro, hasta llegar con los liberales en este proceso. En su mensaje, la presidenta del CNE denunció haber sido objeto de violencia mediática y psicológica, así como de ataques a su honor y campañas de odio en redes sociales, incluyendo la divulgación de su supuesta ubicación. Frente a esos señalamientos, anunció que otorgará poder ante notario y permitirá el acceso a sus cuentas bancarias a un auditor independiente “creíble”, incluso de iglesias, para acreditar —aseguró— que sus ingresos provienen de su trabajo honrado. "No encontrarán más que los flujos de mi trabajo honrado, invitando a que haga lo mismo la pareja autora de tantas ofensas", en alusión a Nasralla y su esposa, la diputada Irohska Elvir.