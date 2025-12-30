Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025

Los departamentos del centro y occidente de Honduras eligieron a sus diputados al Congreso Nacional con una distribución equilibrada entre Nacional, Liberal y Libre. Santa Bárbara y Comayagua concentran el mayor número de curules.
La Paz (3 diputados): Juan José Zerón González – Partido Nacional.
Allan Joel Padilla – Partido Liberal.
Bayron Eduardo Banegas Mejía – Libre.
Comayagua (7 diputados): Adrián Josué Martínez Soler – Partido Nacional.
Alberto Emilio Cruz Zelaya – Partido Liberal.
Juan Carlos Vargas Ríos – Partido Nacional.
Ronald Edgardo Panchame Urquía – Libre.
Rolando Enrique Barahona Puerto – Partido Liberal.
Carlos Alberto Meza Mejía – Partido Nacional.
Javier Adolfo Miralda Villalobos – Libre.
Copán (7 diputados): Roy Dagoberto Cruz Pérez – Partido Nacional.
Erik José Alvarado Alvarado – Partido Nacional.
Valeska Yamileth Valenzuela Chávez – Partido Liberal.
Isis Carolina Cuéllar Erazo – Libre.
Juan Carlos Lagos Fuentes – Partido Nacional.
Francis Omar Cabrera Miranda – Partido Liberal.
Eduardo José Elvir Ferrufino – Libre.
Santa Bárbara (9 diputados): Edgardo Antonio Casaña Mejía – Libre.
Mario Orlando Reyes Mejía – Partido Nacional.
Luz Angélica Smith Mejía – Libre.
Marcos Bertilio Paz Sabillón – Partido Nacional.
Sergio Arturo Castellanos Perdomo – Libre.
Mario Alonso Pérez López – Partido Nacional.
José Rolando Sabillón Muñoz – Partido Liberal.
Germán Oswaldo Altamirano Díaz – Libre.
María Fernanda Sandres Umánzor – Partido Nacional.
Intibucá (3 diputados): Víctor Napoleón Amador Morales – Partido Nacional.
Mario Amílcar Portillo Contreras – Libre.
Rumy Nahyp Bueso Meza – Partido Liberal.
Lempira (5 diputados): Lenin David Valeriano Menjívar – Partido Nacional.
Selvin Octavio Morales Bonilla – Libre.
Wilson Rolando Pineda Díaz – Partido Nacional.
Dany Leonel Murillo Díaz – Libre.
Marco Tulio Rodríguez Gavarrete – Partido Liberal.
Ocotepeque (2 diputadas): Fani Noemí Santos Portillo – Partido Liberal.
Tania Gabriela Pinto Pacheco – Partido Nacional.