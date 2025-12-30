  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025

Los departamentos del centro y occidente de Honduras definieron a sus diputados al Congreso Nacional tras las elecciones generales de 2025

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 17:52
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
1 de 37

Los departamentos del centro y occidente de Honduras eligieron a sus diputados al Congreso Nacional con una distribución equilibrada entre Nacional, Liberal y Libre. Santa Bárbara y Comayagua concentran el mayor número de curules.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
2 de 37

La Paz (3 diputados): Juan José Zerón González – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
3 de 37

Allan Joel Padilla – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
4 de 37

Bayron Eduardo Banegas Mejía – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
5 de 37

Comayagua (7 diputados): Adrián Josué Martínez Soler – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
6 de 37

Alberto Emilio Cruz Zelaya – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
7 de 37

Juan Carlos Vargas Ríos – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
8 de 37

Ronald Edgardo Panchame Urquía – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
9 de 37

Rolando Enrique Barahona Puerto – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
10 de 37

Carlos Alberto Meza Mejía – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
11 de 37

Javier Adolfo Miralda Villalobos – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
12 de 37

Copán (7 diputados): Roy Dagoberto Cruz Pérez – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
13 de 37

Erik José Alvarado Alvarado – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
14 de 37

Valeska Yamileth Valenzuela Chávez – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
15 de 37

Isis Carolina Cuéllar Erazo – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
16 de 37

Juan Carlos Lagos Fuentes – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
17 de 37

Francis Omar Cabrera Miranda – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
18 de 37

Eduardo José Elvir Ferrufino – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
19 de 37

Santa Bárbara (9 diputados): Edgardo Antonio Casaña Mejía – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
20 de 37

Mario Orlando Reyes Mejía – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
21 de 37

Luz Angélica Smith Mejía – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
22 de 37

Marcos Bertilio Paz Sabillón – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
23 de 37

Sergio Arturo Castellanos Perdomo – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
24 de 37

Mario Alonso Pérez López – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
25 de 37

José Rolando Sabillón Muñoz – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
26 de 37

Germán Oswaldo Altamirano Díaz – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
27 de 37

María Fernanda Sandres Umánzor – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
28 de 37

Intibucá (3 diputados): Víctor Napoleón Amador Morales – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
29 de 37

Mario Amílcar Portillo Contreras – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
30 de 37

Rumy Nahyp Bueso Meza – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
31 de 37

Lempira (5 diputados): Lenin David Valeriano Menjívar – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
32 de 37

Selvin Octavio Morales Bonilla – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
33 de 37

Wilson Rolando Pineda Díaz – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
34 de 37

Dany Leonel Murillo Díaz – Libre.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
35 de 37

Marco Tulio Rodríguez Gavarrete – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
36 de 37

Ocotepeque (2 diputadas): Fani Noemí Santos Portillo – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Estos son los diputados electos del centro y occidente tras elecciones en Honduras 2025
37 de 37

Tania Gabriela Pinto Pacheco – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos