Seré el primero en aceptar: Nasralla pide "voto por voto" y asegura que respetará si gana el PN

Tegucigalpa, Honduras.- El voto por voto es, según Salvador Nasralla, la única manera transparente en la que el “pueblo hondureño” confíe en los resultados electorales. El candidato hizo esta petición al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El candidato del Partido Liberal, en una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, dijo que “lo único que pide el Partido Liberal y el pueblo hondureño es que se haga un voto por voto y eso demora tres días”.
Nasralla aseguró que este método daría certeza sobre quién es el ganador y que, una vez realizado, aceptará a quien el proceso determine como vencedor.
“La recomendación para Ana Paola Hall, Cossette López y el representante de Libre, Marlon Ochoa, es que autoricen voto por voto y con eso todo mundo va a quedar tranquilo”, afirmó Nasralla.
Asimismo, reconoció que está dispuesto a aceptar los resultados: “Si en el conteo resulta que se mantiene la tendencia de 40,000 votos o termina ganando aunque sea por un voto el candidato del Partido Nacional, seré el primero en aceptar”.
Advirtió que “si no hay voto por voto es la gente la que no va a aceptar”.
Nasralla ejemplificó que hay varias inconsistencias en las actas y “otras irregularidades” que, según él, justifican solicitar al CNE un “voto por voto”.
El escrutinio especial, según el CNE, iniciará este fin de semana, cuando se revisarán más de 2,700 actas. En la entrevista, Nasralla cuestionó los atrasos que ha tenido el proceso.
“Han dicho que van a comenzar el fin de semana y otra gente piensa que van a comenzar el lunes. El escrutinio especial son 2,753 actas, pero hay otras que llegan al 15% cuyos datos no han sido metidos al sistema por arbitrariedades de la compañía encargada, ASD. Esas del escrutinio especial deben ser contadas voto por voto, pero también se debe contar el resto porque encontramos y podemos demostrar científicamente que fueron sobreescritas cuando fueron ingresadas al sistema”, dijo Nasralla.
También señaló que luego del escrutinio especial serían alrededor de 16,000 actas las que tendrían que revisarse, ya que esta fase cubrirá un buen porcentaje.
“Terminado el escrutinio especial serían solamente 16,000 actas que tendrían que contarse y eso es lo más lógico, y sí habría que esperarse los resultados”, indicó.
Nasralla dijo que desconoce si las fiestas de fin de año llegarán sin que se hayan dado a conocer los resultados.
“Han hecho tantas jugadas sucias y fueron a hablar mal de mí y asociarme con... Eso indignó a la población porque son jugadas sucias que contra mí resbalan, la gente no las cree. Puede ser que quieren jugar con el tiempo para que se vaya disolviendo con la Navidad. Esto termina hasta el 30 de diciembre, tienen hasta entonces para dar su veredicto”, manifestó.