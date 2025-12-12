Seré el primero en aceptar: Nasralla pide "voto por voto" y asegura que respetará si gana el PN

Tegucigalpa, Honduras.- El voto por voto es, según Salvador Nasralla, la única manera transparente en la que el “pueblo hondureño” confíe en los resultados electorales. El candidato hizo esta petición al Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato del Partido Liberal, en una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, dijo que “lo único que pide el Partido Liberal y el pueblo hondureño es que se haga un voto por voto y eso demora tres días”. Nasralla aseguró que este método daría certeza sobre quién es el ganador y que, una vez realizado, aceptará a quien el proceso determine como vencedor.

"La recomendación para Ana Paola Hall, Cossette López y el representante de Libre, Marlon Ochoa, es que autoricen voto por voto y con eso todo mundo va a quedar tranquilo", afirmó Nasralla. Asimismo, reconoció que está dispuesto a aceptar los resultados: "Si en el conteo resulta que se mantiene la tendencia de 40,000 votos o termina ganando aunque sea por un voto el candidato del Partido Nacional, seré el primero en aceptar". Advirtió que "si no hay voto por voto es la gente la que no va a aceptar".