Comienza la gran obra de amor: la Teletón busca recaudar 77.5 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- La solidaridad vuelve a convocar a los hondureños con la trigésima octava edición de la gran obra de amor, la Teletón, que se desarrollará a partir de este viernes 12 de diciembre.
Este año bajó el lema "Teletón es Servicio", la fundación busca recaudar 77.5 millones de lempiras para seguir ayudando a quienes más los necesitan en los seis Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) habilitados a nivel nacional.
A partir de las 9:00 de la noche, arrancará la jornada de amor que año tras año moviliza a miles de personas, empresas e instituciones con el propósito de apoyar en la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad.
La Teletón atiende cada año a miles de hondureños en sus centros ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Intibucá y Olancho.
Así como las cinco Unidades de Rehabilitación Comunitarias (Unicores) en los municipios de Nacaome, Villanueva, Choloma, Santa Bárbara y en la aldea Coyoles Central, en el municipio de Olanchito, Yoro.
Entre los servicios que brindan a la población está: terapias físicas y ocupacionales, estimulación temprana, apoyo psicológico, rehabilitación neurológica y programas de inclusión.
Cada año la demanda de la población por estos servicios aumenta, por lo que es necesaria la ayuda de todos los hondureños para lograr la meta de este año.
Los recursos recaudados se destinarán para fortalecer el personal médico, modernizar equipos especializados y ampliar espacios de atención.
Como es costumbre, durante las 27 horas de amor ininterrumpidas, diferentes artistas nacionales e internacionales, presentadores, voluntarios y familias beneficiadas participarán compartiendo testimonios, historias de recuperación y actividades emotivas diseñadas para motivar las donaciones de los hondureños.
Las autoridades hacen el llamado al pueblo hondureño a seguir donando la teletón a través de las diferentes actividades y promociones que realizan las empresas.
La Teletón 2025, en su 38 edición, arranca este viernes a las 9:00 PM en el Instituto Salesiano San Miguel; no obstante, voluntarios recorrerán diferentes puntos de las principales ciudades del país con botellones para que la gente pueda donar a esta gran obra de amor.