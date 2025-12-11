Comienza la gran obra de amor: la Teletón busca recaudar 77.5 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- La solidaridad vuelve a convocar a los hondureños con la trigésima octava edición de la gran obra de amor, la Teletón, que se desarrollará a partir de este viernes 12 de diciembre. Este año bajó el lema "Teletón es Servicio", la fundación busca recaudar 77.5 millones de lempiras para seguir ayudando a quienes más los necesitan en los seis Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) habilitados a nivel nacional. A partir de las 9:00 de la noche, arrancará la jornada de amor que año tras año moviliza a miles de personas, empresas e instituciones con el propósito de apoyar en la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

La Teletón atiende cada año a miles de hondureños en sus centros ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Intibucá y Olancho. Así como las cinco Unidades de Rehabilitación Comunitarias (Unicores) en los municipios de Nacaome, Villanueva, Choloma, Santa Bárbara y en la aldea Coyoles Central, en el municipio de Olanchito, Yoro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre los servicios que brindan a la población está: terapias físicas y ocupacionales, estimulación temprana, apoyo psicológico, rehabilitación neurológica y programas de inclusión. Cada año la demanda de la población por estos servicios aumenta, por lo que es necesaria la ayuda de todos los hondureños para lograr la meta de este año. Los recursos recaudados se destinarán para fortalecer el personal médico, modernizar equipos especializados y ampliar espacios de atención.