Banco Atlántida lanza la “Lotería Online del Amor” a beneficio de Teletón 2025

Banco Atlántida reafirma un año más su compromiso con la solidaridad al unirse a la Teletón 2025 bajo el lema “Teletón es servicio”, lanzando su ya conocida Lotería Online del Amor.

Como parte de esta iniciativa, el banco pone a disposición todos sus canales de servicio para que los hondureños puedan hacer sus donativos de forma fácil y rápida. Las personas pueden apoyar desde Atlántida Online, Atlántida Móvil, Agentes Atlántida o visitando cualquiera de las agencias a nivel nacional.

Por cada donativo de L200, los aportantes recibirán un boleto electrónico para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026. Para consultar cuántos boletos acumulan, solo deben ingresar a www.bancatlan.hn, hacer clic en el logo de la Lotería Online del Amor y escribir su número de identidad y el número de referencia del aporte.