Banco Atlántida lanza la “Lotería Online del Amor” a beneficio de Teletón 2025

Además de contribuir nuevamente con esta noble causa, los hondureños tendrán la oportunidad de participar para ganar dos Kia Tasman 4x4 2026.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 13:30
Ejecutivos de Banco Atlántida y miembros de la Fundación Teletón durante el lanzamiento de la Lotería Online del Amor 2025.

Banco Atlántida reafirma un año más su compromiso con la solidaridad al unirse a la Teletón 2025 bajo el lema “Teletón es servicio”, lanzando su ya conocida Lotería Online del Amor.

Como parte de esta iniciativa, el banco pone a disposición todos sus canales de servicio para que los hondureños puedan hacer sus donativos de forma fácil y rápida. Las personas pueden apoyar desde Atlántida Online, Atlántida Móvil, Agentes Atlántida o visitando cualquiera de las agencias a nivel nacional.

Por cada donativo de L200, los aportantes recibirán un boleto electrónico para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026. Para consultar cuántos boletos acumulan, solo deben ingresar a www.bancatlan.hn, hacer clic en el logo de la Lotería Online del Amor y escribir su número de identidad y el número de referencia del aporte.

Niños beneficiados por la Teletón acompañan la presentación de la Lotería Online del Amor, destacando el impacto de esta noble causa.

Desde 1987, el Banco Atlántida ha estado presente en cada edición de la Teletón, reafirmando su compromiso con Honduras y con las causas que impulsan esperanza y servicio.

“Invitamos a todos los hondureños a sumarse a esta obra de amor. Sus aportes apoyan a la Teletón y además participan en el sorteo de dos Kia Tasman 2026”, expresó Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional del Banco Atlántida.

Los fondos recaudados por medio de los boletos electrónicos serán entregados íntegramente a la Fundación Teletón, como un donativo en nombre de todas las personas y clientes que participan.

Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida, comparte momentos con los niños beneficiarios por la Teletón durante el lanzamiento de la Lotería Online del Amor 2025.

El sorteo de la Lotería Online del Amor se realizará el sábado 13 de diciembre de 2025 y será transmitido en medios aliados durante la jornada de cierre de Teletón.

Con esta acción, Banco Atlántida continúa demostrando su compromiso como empresa hondureña socialmente responsable e invita a todos a sumarse a la noble causa de la Teletón 2025.

