Aduana El Amatillo se renueva para dar un paso ágil y rápido

Tegucigalpa, Honduras.- Con el fin de garantizar mejores condiciones y agilizar el flujo migratorio del país, el Gobierno de Honduras está modernizando la delegación terrestre de El Amatillo. Bajo la dirección de la presidenta Xiomara Castro, el Gobierno de Honduras ha puesto en marcha una estrategia de modernización de los servicios de migración con el objetivo de transformar la cadena logística nacional y fortalecer la competitividad del país.

Esta iniciativa, que combina inversión en tecnología de punta, capacitación del personal y la simplificación de procedimientos, busca reducir los tiempos de despacho, aumentar la transparencia y fomentar un comercio más ágil y seguro. Con la mirada puesta en la integración regional y el desarrollo sostenible, la gestión de la presidenta Castro junto con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, impulsa un proceso de reforma que no solo optimiza la recaudación fiscal, sino que también genera oportunidades para los pequeños y medianos empresarios que dependen del transporte terrestre.

“El edificio de la Delegación de El Amatillo es un inmueble con valor histórico y durante años ha estado en el olvido, el principal objetivo de la modernización de la aduana El Amatillo es mejorar los servicios migratorios en la aduana terrestre más importante y con mayor flujo de viajeros en el país, con mayor celeridad en el proceso de control migratorio y condiciones adecuadas para los viajeros que a diario transitan a través de ella”, asegura el director de Migración.