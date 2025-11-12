Gobierno fortalece el agro con entrega masiva de bonos en Olancho

Tegucigalpa, Honduras-. El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), continúa impulsando la productividad nacional con la entrega masiva de bonos agrícolas, ganaderos y cafetaleros en Juticalpa, Olancho. La entrega masiva de bonos en el departamento de Olancho responde a la necesidad de apoyar a los pequeños y medianos productores de granos básicos, café y ganadería para aprovechar el remanente de lluvias durante el periodo de postrera tardía (noviembre-enero). Con esta iniciativa, se busca el buen desarrollo de cultivos y pastos que contribuyan al abastecimiento de alimentos para la región y el país. Olancho, junto a El Paraíso y Yoro, es uno de los tres departamentos con mayor producción de granos básicos y ganadería del país, consolidándose como un pilar en la seguridad alimentaria nacional.

“Este programa representa una verdadera transformación en el agro hondureño, porque por primera vez los pequeños productores son protagonistas del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria”, destacó Laura Elena Suazo, ministra de la SAG.

La fuerza del pequeño productor

Un alto porcentaje de los alimentos que consumen los hondureños proviene de los pequeños y medianos productores, quienes históricamente habían enfrentado barreras de acceso a insumos, crédito y asistencia técnica. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Programa de Bonos para la Producción, vino a aliviar estas limitaciones, permitiendo que más familias rurales produzcan con mejores condiciones. “La visión de la Presidenta Castro ha sido volver la mirada al campo, apoyando al pequeño productor con tecnología, financiamiento y acompañamiento técnico”, subrayó Suazo.

Durante el periodo 2022–2025, el Gobierno ha entregado más de dos millones de bonos beneficiando a 850 mil pequeños productores en los 18 departamentos del país. Solo en 2025, se han distribuido más de 650 mil bonos, alcanzando comunidades rurales, grupos indígenas, asociaciones campesinas, cooperativas, cajas rurales y organizaciones de mujeres.



Dicta impulsa innovación y productividad

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), adscrita a la SAG, ha tenido un papel fundamental en la implementación del Bono Tecnológico Productivo, garantizando la calidad de los insumos y el acompañamiento técnico necesario para mejorar la productividad en granos básicos, café y ganadería. “El Bono Tecnológico es una herramienta poderosa que lleva innovación al campo. Está diseñado para que cada productor tenga acceso a los medios de producción necesarios para crecer y prosperar”, afirmó Ángel Acosta, viceministro de Ganadería y director de Dicta. “Nuestro compromiso es garantizar que la asistencia técnica llegue a cada comunidad. Dicta acompaña a los productores con tecnología adaptada al clima y a las condiciones de cada región”, añadió Acosta. Los beneficiarios han recibido bonos en especie que incluyen semillas mejoradas, fertilizantes, bombas de riego y aspersión, plásticos para sistemas de riego, semillas de pasto, cercas eléctricas, aves, cerdos, kits de poda y secadoras solares, contribuyendo a la sostenibilidad de los rubros agrícolas, ganaderos y cafetaleros.

Resultados visibles y crecimiento sostenido

El impacto del programa es tangible. En el caso de los granos básicos, la inversión de más de cinco mil millones de lempiras ha generado una producción superior a 20 millones de quintales. Asimismo, los pequeños caficultores y ganaderos mejoran la productividad a mediano y largo plazo mediante la restauración de fincas, el uso de fertilizantes, el mejoramiento genético y la nutrición del ganado. La política de apoyo al agro incluye créditos otorgados por Banadesa con las tasas de interés más bajas en la historia —2.5% para granos básicos y menos del 7% para otros rubros—, asistencia técnica y canales de comercialización.

Política Agroalimentaria 2023–2043