¿Está tu empresa protegida contra ataques cibernéticos?

Tigo Business y Cloudflare se unen para ofrecer soluciones inteligentes que fortalecen la protección de datos, el rendimiento en la red y la confianza digital de las empresas hondureñas

  14 de noviembre de 2025 a las 01:00
¿Está tu empresa protegida contra ataques cibernéticos?

Tigo Business refuerza la seguridad de las organizaciones con tecnología avanzada de Cloudflare.

 Cortesía

Tegucigalpa, Honduras-. En un entorno donde la transformación digital avanza a gran velocidad, las organizaciones enfrentan una superficie de ataque cada vez más amplia. La modernización tecnológica, el trabajo remoto y la adopción de aplicaciones en la nube han creado nuevos puntos de exposición que si no se gestionan adecuadamente, pueden comprometer la seguridad empresarial.

¿Estás seguro que tu empresa está protegida contra ataques cibernéticos?

Cloudflare, líder global en seguridad y rendimiento en la red, mitigó 20.5 millones de ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuida) durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 358% respecto al año anterior. Además, contuvo 700 ataques hipervolumétricos que superaron 1 Tbps (Terabits por segundo), con un promedio de ocho ataques diarios. Estos incidentes afectaron a múltiples sectores, destacando telecomunicaciones, entretenimiento y banca entre los más atacados.

Por su parte, Tigo Business ha fortalecido la ciberseguridad regional mediante su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 24/7, que durante 2025 ha detectado 18,000 intentos de Ransomware LockBit y 14,000 ataques del Ransomware Phobos, amenazas que afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas.

Tigo Business y Cloudflare impulsan un ecosistema integral para fortalecer la ciberseguridad en Honduras.

Tigo Business y Cloudflare impulsan un ecosistema integral para fortalecer la ciberseguridad en Honduras.

 (Cortesía)

Frente a este panorama, Tigo Business y Cloudflare consolidan una alianza estratégica para fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones, ofreciendo soluciones avanzadas, escalables y fáciles de integrar que responden a las amenazas más sofisticadas del entorno digital actual

Un ecosistema integral de ciberseguridad

Como resultado de esta alianza, Tigo Business incorpora al mercado hondureño soluciones líderes de Cloudflare, integradas a su portafolio de ciberseguridad y servicios gestionados, ofreciendo una protección completa y adaptable a las necesidades actuales de las organizaciones.

Vigilancia constante: El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Tigo Business monitorea amenazas 24/7 en toda la región.

Vigilancia constante: El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Tigo Business monitorea amenazas 24/7 en toda la región.

 (Cortesía)

SSE: Conectividad segura sin importar la ubicación

La solución Secure Service Edge (SSE) combina red y seguridad en una plataforma basada en la nube, garantizando protección y rendimiento para usuarios remotos, sucursales y aplicaciones distribuidas.

Reconocida por Gartner (Firma estadounidense de investigación y consultoría especializada en negocios y tecnología), como líder en el Cuadrante Mágico, la SSE de Cloudflare ofrece una defensa consistente y escalable frente a las amenazas, sin afectar la productividad ni la experiencia del usuario.

ZTNA: Acceso con confianza cero

El modelo Zero Trust Network Access (ZTNA) reemplaza la Red Privada Virtual (VPN) tradicional con un enfoque basado en identidad, contexto y políticas dinámicas.Solo usuarios y dispositivos verificados acceden a los recursos corporativos, reduciendo drásticamente la superficie de ataque y garantizando un acceso seguro, incluso en entornos híbridos o con terceros.

CloudWAF: Protección avanzada para sitios web

El Cloud Web Application Firewall (WAF) de Cloudflare protege aplicaciones y sitios web frente al OWASP (Proyecto Abierto de Seguridad de Aplicaciones Web) Top 10 y ataques de bots maliciosos, además de mitigar ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuida) a nivel de aplicación, asegurando la disponibilidad y continuidad del negocio.

Defensa proactiva: Cloudflare mitiga millones de ataques DDoS y protege infraestructuras críticas a nivel global.

Defensa proactiva: Cloudflare mitiga millones de ataques DDoS y protege infraestructuras críticas a nivel global.

 (Cortesía)

Ciberseguridad con visión de futuro

La alianza entre Tigo Business y Cloudflare permite a las organizaciones operar sobre una plataforma unificada, inteligente y proactiva, preparada para enfrentar los retos de seguridad más complejos. Además, Tigo Business en compañía de Cloudflare, pone a disposición un equipo de expertos especializados que ofrecen asesoramiento integral, acompañando a las empresas en cada etapa del proceso de implementación y adopción de sus soluciones digitales.

