Los casos sospechosos de dengue aumentan un 28.5% en últimos siete días

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue en el país aumentaron en las últimas semanas, según revelan los datos estadísticos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A pesar que las lluvias en el territorio se redujeron, las autoridades sanitarias reportan hasta la semana epidemiológica 47 (del 16 al 22 de noviembre), 347 nuevos casos sospechosos de la enfermedad provocada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Son 77 casos más que la semana anterior a esa, cuando se contabilizaron 270 personas enfermas; lo que representa un incremento del 28.5%, según los datos.

Con los nuevos datos, Honduras acumula hasta la fecha un total de 15,769 casos sospechosos de dengue, de los cuales a penas el 2.5% fue confirmado mediante pruebas de laboratorio. Eso indica que cerca del 97% de los casos que se registran en el país son diagnosticados mediante evaluación clínica, es decir, por los síntomas que presentan los enfermos. Los síntomas varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y la inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas. El dengue puede progresar a formas graves que se caracterizan principalmente por choque, dificultad respiratoria o daño grave de órganos; en Honduras son 213 personas que resultaron con dengue severo.