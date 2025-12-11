  1. Inicio
Los casos sospechosos de dengue aumentan un 28.5% en últimos siete días

En la última semana se registraron 347 nuevos casos sospechosos de dengue en el país, acumulando a la fecha un total de 15,769 personas que tuvieron la enfermedad

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 15:23
Los casos de dengue este año se redujeron considerablemente, en 2024 se contabilizaron más de 170,000 enfermos, en su mayoría menores de edad.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue en el país aumentaron en las últimas semanas, según revelan los datos estadísticos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

A pesar que las lluvias en el territorio se redujeron, las autoridades sanitarias reportan hasta la semana epidemiológica 47 (del 16 al 22 de noviembre), 347 nuevos casos sospechosos de la enfermedad provocada por la picadura del zancudo Aedes aegypti.

Son 77 casos más que la semana anterior a esa, cuando se contabilizaron 270 personas enfermas; lo que representa un incremento del 28.5%, según los datos.

La OPS emite alerta por aumento de casos de influenza estacional y otros virus respiratorios

Con los nuevos datos, Honduras acumula hasta la fecha un total de 15,769 casos sospechosos de dengue, de los cuales a penas el 2.5% fue confirmado mediante pruebas de laboratorio.

Eso indica que cerca del 97% de los casos que se registran en el país son diagnosticados mediante evaluación clínica, es decir, por los síntomas que presentan los enfermos.

Los síntomas varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y la inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas.

El dengue puede progresar a formas graves que se caracterizan principalmente por choque, dificultad respiratoria o daño grave de órganos; en Honduras son 213 personas que resultaron con dengue severo.

Honduras registra este año 108 menores con tosferina y seis fallecidos

Los médicos hacen un llamado a la población a mantener las medidas de prevención en los hogares; recomiendan limpiar terrenos baldíos, eliminar utensilios que sirvan como criaderos de zancudo, y tapar baldes, barriles y pilas.

Este año los casos de dengue se redujeron considerablemente, pues en 2024 se registraron más de 170,000 sospechosos y más de 100 muertes por la enfermedades, en su mayoría menores de edad.

En lo que va del 2025 se reporta la muerte de cinco personas, de acuerdo a datos de las autoridades sanitarias.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
