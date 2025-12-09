La OPS emite alerta por aumento de casos de influenza estacional y otros virus respiratorios

Tegucigalpa, Honduras.- Con la temporada fría, los virus como la influenza estacional, el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el covid-19 y otros aumentan, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los países a mejorar los planes de preparación. Mediante una alerta epidemiológica que emitió la organización el pasado 4 de diciembre, recomendó a los estados miembros ajustar los planes de preparación y organización de los servicios de salud para una eventual sobrecarga en el sistema sanitario. La OPS aconsejó a reforzar la vigilancia de la influenza, el virus sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2, así como adoptar las medidas necesarias de prevención y control frente a las infecciones por virus respiratorio.

La gripe estacional, conocida como influenza, es una enfermedad viral aguda de las vías respiratorias que se caracteriza por fiebre, tos (seca, en general), cefalea, mialgias, postración, rinitis y dolor de garganta. Mientras que el VSR es un virus respiratorio muy contagioso que causa infecciones comunes, pero también puede provocar enfermedades graves en bebés, adultos mayores y personas con problemas de salud. Ambas enfermedades tienen características similares, lo que hace difícil distinguirlas basándose en los síntomas. En las últimas semanas, se observa un gran número de hondureños con dichos síntomas, lo que indica un aumento de las enfermedades respiratorias.

Durante el mes de noviembre, los hospitales y centros de salud del Distrito Central reportaron un aumento del 20% en las enfermedades respiratorias. Hasta la semana epidemiológica 47 (del 16 al 22 de noviembre) la OPS publicó la situación de Influenza, el covid, VSR y otros virus respiratorios en la región. La organización señaló que Honduras está experimentando un incremento simultáneo de varios virus respiratorios; en el caso de influenza, indica que predomina la tipo B y aumenta a un 18.1% de positividad. Esto indica que casi una de cada cinco pruebas realizadas salen positivas, lo que refleja una mayor circulación del virus en la población.