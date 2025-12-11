  1. Inicio
Ranking de clubes Concacaf 2025: Olimpia destaca y Motagua sufre duro revés

Los cuatro grandes de Honduras destacan en Centroamérica, pero ha bajado posiciones en la nueva actualización del top

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 14:13
1 de 21

Concacaf actualizó el ranking de clubes de diciembre y es el ultimo del 2025. Así quedaron ubicados los equipos hondureños.

Foto: EL HERALDO.
2 de 21

A nivel general, el América de la Liga MX se coloco en el quinto lugar en la tabla.

3 de 21

El Tigres mexicano es el cuarto mejor club en el mes de noviembre en el ranking de la Concacaf.

4 de 21

Mientras que el Inter Miami de la MLS y liderado por Lionel Messi es el tercero general a nivel de Concacaf.

5 de 21

El Toluca mexicano está ocupando el segundo lugar de la tabla general en la Concacaf.
6 de 21

Cruz Azul es el mejor equipo de la Concacaf es estos momentos, el club mexicano es número 1.

7 de 21

NÚMERO 15 DE CENTROAMÉRICA: CD Malacateco de Guatemala sorprende y se mete en el top-15 de los mejores clubes del istmo centroamericano del ranking de Concacaf.
8 de 21

NÚMERO 14 DE CENTROAMÉRICA: Real España se mantiene posicionado en el ranking como el número 14 de Centroamérica, pero el mes anterior perdió 11 puntos.
9 de 21

NÚMERO 13 DE CENTROAMÉRICA: Otra sorpresa, Deportivo Mixco de Guatemala escala y se posiciona en el puesto 13.
10 de 21

NÚMERO 12 DE CENTROAMÉRICA: Sporting San Miguelito de la primera división de Panamá está en el puesto 12 a nivel de la región.
11 de 21

NÚMERO 11 DE CENTROAMÉRICA: El Motagua sigue perdiendo puntos, esta vez fueron 2, pero el mes pasado cedió 14. Es el número 11 de Centroamérica.
12 de 21

NÚMERO 10 DE CENTROAMÉRICA: El Xelajú MC de Guatemala pasó del octavo puesto al décimo a nivel centroamericano.

13 de 21

NÚMERO 9 DE CENTROAMÉRICA: El Cartaginés de Costa Rica perdió un punto, era séptimo y ahora está en el noveno puesto.

14 de 21

NÚMERO 8 DE CENTROAMÉRICA: El Marathón sigue en el top-10 a pesar de su no participación a nivel de Concacaf, en noviembre fue el noveno y ahora es el octavo en la zona.

15 de 21

NÚMERO 7 DE CENTROAMÉRICA: El club panameño Plaza Amador era décimo en el ranking de clubes de Concacaf a nivel centroamericano en noviembre y ahora es el séptimo.

16 de 21

NÚMERO 6 DE CENTROAMÉRICA: El Antigua de Guatemala sigue como el número seis en el ranking de clubes en Centroamérica.

17 de 21

NÚMERO 5 DE CENTROAMÉRICA: Por su parte, el club Herediano de Costa Rica sigue en el quinto lugar a nivel centroamericano.
18 de 21

NÚMERO 4 DE CENTROAMÉRICA: El Municipal de Guatemala está en la cuarta plaza en la última actualización.

19 de 21

NÚMERO 3 DE CENTROAMÉRICA: Saprissa se mantiene en el tercer puesto y lleva varios meses en ese lugar del ranking.

20 de 21

NÚMERO 2 DE CENTROAMÉRICA: El Olimpia de Honduras, que dejó de ser el líder en el ranking de Centroamérica desde noviembre, se mantiene segundo.
21 de 21

NÚMERO 1 DE CENTROAMÉRICA: El tricampeón de la Copa Centroamericana, el Alajuelense de Costa Rica, es el número 1 del ranking centroamericano.
