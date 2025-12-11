Ranking de clubes Concacaf 2025: Olimpia destaca y Motagua sufre duro revés

Concacaf actualizó el ranking de clubes de diciembre y es el ultimo del 2025. Así quedaron ubicados los equipos hondureños.
A nivel general, el América de la Liga MX se coloco en el quinto lugar en la tabla.
El Tigres mexicano es el cuarto mejor club en el mes de noviembre en el ranking de la Concacaf.
Mientras que el Inter Miami de la MLS y liderado por Lionel Messi es el tercero general a nivel de Concacaf.
El Toluca mexicano está ocupando el segundo lugar de la tabla general en la Concacaf.
Cruz Azul es el mejor equipo de la Concacaf es estos momentos, el club mexicano es número 1.
NÚMERO 15 DE CENTROAMÉRICA: CD Malacateco de Guatemala sorprende y se mete en el top-15 de los mejores clubes del istmo centroamericano del ranking de Concacaf.
NÚMERO 14 DE CENTROAMÉRICA: Real España se mantiene posicionado en el ranking como el número 14 de Centroamérica, pero el mes anterior perdió 11 puntos.
NÚMERO 13 DE CENTROAMÉRICA: Otra sorpresa, Deportivo Mixco de Guatemala escala y se posiciona en el puesto 13.
NÚMERO 12 DE CENTROAMÉRICA: Sporting San Miguelito de la primera división de Panamá está en el puesto 12 a nivel de la región.
NÚMERO 11 DE CENTROAMÉRICA: El Motagua sigue perdiendo puntos, esta vez fueron 2, pero el mes pasado cedió 14. Es el número 11 de Centroamérica.
NÚMERO 10 DE CENTROAMÉRICA: El Xelajú MC de Guatemala pasó del octavo puesto al décimo a nivel centroamericano.
NÚMERO 9 DE CENTROAMÉRICA: El Cartaginés de Costa Rica perdió un punto, era séptimo y ahora está en el noveno puesto.
NÚMERO 8 DE CENTROAMÉRICA: El Marathón sigue en el top-10 a pesar de su no participación a nivel de Concacaf, en noviembre fue el noveno y ahora es el octavo en la zona.
NÚMERO 7 DE CENTROAMÉRICA: El club panameño Plaza Amador era décimo en el ranking de clubes de Concacaf a nivel centroamericano en noviembre y ahora es el séptimo.
NÚMERO 6 DE CENTROAMÉRICA: El Antigua de Guatemala sigue como el número seis en el ranking de clubes en Centroamérica.
NÚMERO 5 DE CENTROAMÉRICA: Por su parte, el club Herediano de Costa Rica sigue en el quinto lugar a nivel centroamericano.
NÚMERO 4 DE CENTROAMÉRICA: El Municipal de Guatemala está en la cuarta plaza en la última actualización.
NÚMERO 3 DE CENTROAMÉRICA: Saprissa se mantiene en el tercer puesto y lleva varios meses en ese lugar del ranking.
NÚMERO 2 DE CENTROAMÉRICA: El Olimpia de Honduras, que dejó de ser el líder en el ranking de Centroamérica desde noviembre, se mantiene segundo.
NÚMERO 1 DE CENTROAMÉRICA: El tricampeón de la Copa Centroamericana, el Alajuelense de Costa Rica, es el número 1 del ranking centroamericano.