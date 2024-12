Arranca la Teletón, la gran obra que une a Honduras

Año con año, gracias a los donativos del pueblo hondureño se logra superar la meta, este año no será la excepción.

Los artistas nacionales no pueden faltar y algunos de los que estarán animando con su talento durante son: Fabricio Servellón, el ballet Garífuna, Shirley Paz, las hermanas Sherry y Sheyla, entre otros.

Durante la transmisión se presentarán varios casos de hondureños a los que Teletón a través de sus servicios les cambio la vida. Casos como el de Kevin Moisés Nieto, quien nació con mielomeningocele, una malformación congénita del sistema nervioso central que se produce durante el embarazo y es cuando la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran correctamente.

Desde sus primeros meses de vida Kevin enfrentó procesos dolorosos, en menos de un mes fue sometido a dos operaciones, al mes siguiente llegó a Teletón de Tegucigalpa para ser tratado.

Ahora, con 17 años, los avances que ha tenido el joven son notorios, según compartió con EL HERALDO su madre, Reina Nieto. “Durante muchos años Kevin no se podía mover, pero gracias al apoyo hemos visto mejoría; ahora se puede levantar de la cama a la silla de ruedas y es más independiente”.

Gracias a la terapia que recibe, el joven ha logrado llevar una vida como cualquier otro niño. Kevin, quien es aficionado al club deportivo Motagua, recientemente culminó el noveno grado y planea seguir estudiando, expresó. Cada mes el joven, junto a su madre, llegan a Teletón a recibir la terapia. “Estoy muy agradecida con Teletón por el apoyo que nos han dado, porque además de las terapias, a mí me han ayudado con atención psicológica”, comentó su madre.

Este año Teletón ha dado más de 400,000 atenciones a cerca de 21,000 personas en los seis centros de rehabilitación y las cuatro unidades comunitarias que hay a nivel nacional.

Entre ellas está Santos Digna Flores, una capitalina de 74 años que padeció un derrame cerebral el pasado mes de septiembre y la dejó inmóvil de sus brazos y piernas.

Ayer la señora culminó la última de once terapias que los médicos le indicaron.

“Cuando me dio el derrame no podía caminar, pero gracias a las terapias que me han dado aquí (en Teletón) ya puedo caminar aunque sea con bastón”, dijo.

Los CRIT atienden diferentes tipos de discapacidades; no obstante, el 70% de las atenciones son en adultos, el resto son niños y jóvenes, dio a conocer Elizabeth Vinelli, directora ejecutiva de Teletón.

“Entre las principales patologías que vemos son fracturas y eventos cerebrovasculares que se conoce comúnmente como derrame cerebral, esas son las dos condiciones principales en adultos; y en niños vemos lesiones que ocurren normalmente por problemas del parto o el embarazo como es parálisis cerebral”, dijo la directora.