Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 29 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mantenimiento en diferentes sectores de Honduras dejarán sin el suministro eléctrico a varias zonas del país durante varias horas. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de barrios, colonias y comunidades que se verán afectados con los cortes de energía, con interrupciones que se extenderán por más de cinco horas en algunos sectores. Según informó la ENEE, varios lugares de San Pedro Sula, El Paraíso, Francisco Morazán, Ocotepeque, Copán, Comayagua y Yoro se quedarán sin energía eléctrica. En esta ocasión, el Distrito Central no fue incluido en la lista de zonas afectadas.

El Paraíso, El Paraíso, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Uniplaza, colonia El Zarzal etapas 1 y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicath Danlí, Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias a Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children’s World School, La Estancia, Hatsa, UPNFM Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, UNAH-TEC Danlí, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, colonia Venecia, San Marcos Arriba y Abajo, Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, Araulí, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscatéca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito.

Talanga, Villa de San Francisco y San Juan de Flores, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Generación Tres Valles, San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero Tres Valles, Villa de San Francisco, Tipistepe, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito, aldea Cofradía, Yamagüare, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera San Juan de Flores–Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, hacia Río Abajo, Piedra y Arena y zonas aledañas.

San Pedro Sula, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Arenales, colonia Alabama, aldea Cablotales, aldea Altamizales, colonia San Vicente de Paúl I y II, colonia Leonardo Callejas, colonia Jesús R. González, colonia Filadelfia, colonia La Pedroza, Villa Norma, Alimentos Dixie, Embutidos El Jaral y el Parque Arqueológico Currusté.

Santa Rosa, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Municipio de La Encarnación, Ocotepeque: casco urbano de La Encarnación y las aldeas Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles y caseríos cercanos. Municipio de San Fernando, Ocotepeque: casco urbano de San Fernando y las aldeas El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sulay y caseríos cercanos. Municipio de Santa Rita, Copán: casco urbano de Santa Rita. Municipio de Cabañas, Copán: casco urbano de Cabañas y las aldeas Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanales, Pueblo Viejo, Río Negro y caseríos cercanos.

Cañaveral, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.