Oscar 2026: O’Brien se burla de Timothée por polémica sobre el ballet y la ópera

Los Ángeles, Estados Unidos.- La ceremonia de los Premios Oscar 2026 comenzó con humor y algunas indirectas. Durante su monólogo de apertura, el presentador Conan O’Brien hizo referencia a la polémica que rodeó recientemente a Timothée Chalamet por sus comentarios sobre el ballet y la ópera.
El comediante bromeó sobre las estrictas medidas de seguridad del evento antes de lanzar una pulla dirigida al actor nominado. Según dijo, había preocupación por posibles “ataques” de las comunidades de la ópera y el ballet.
“Solo quería decir que la seguridad está extremadamente estricta esta noche”, comentó O’Brien ante el público. “Me dijeron que existe temor por posibles ataques de la comunidad de la ópera y del ballet”.
El comentario provocó risas y aplausos en el teatro, mientras las cámaras enfocaban a Chalamet, quien reaccionó entre risas desde su asiento junto a su novia, Kylie Jenner.
El presentador no dejó pasar la oportunidad de añadir otra broma. “Están molestos porque dejaste fuera el jazz”, dijo O’Brien, lo que generó nuevas carcajadas entre los asistentes.
Lejos de incomodarse, Chalamet y Jenner respondieron a los comentarios con sonrisas, tomándose el momento con humor.
La broma hacía referencia a una controversia que surgió semanas antes. El actor, de 30 años, fue criticado por comentarios que realizó durante una conversación con Matthew McConaughey transmitida por CNN el 21 de febrero.
En esa entrevista, mientras hablaba sobre la importancia de mantener abiertas las salas de cine, Chalamet afirmó que no quería trabajar en el ballet ni en la ópera, disciplinas que —según dijo— suelen defenderse con el argumento de mantenerlas vivas aunque “a nadie le importe ya”.
Aunque posteriormente expresó su respeto por quienes trabajan en esas artes, sus palabras generaron aún más reacciones. “Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera... Acabo de perder 14 centavos de audiencia”, bromeó entonces.
Las declaraciones provocaron respuestas inmediatas. El Royal Ballet and Opera afirmó que ambas disciplinas “nunca han existido de forma aislada” dentro de las artes.
La reconocida bailarina Misty Copeland también reaccionó, señalando que el propio mundo del cine y la actuación ha sido profundamente influenciado por el ballet y la ópera.
La polémica incluso llegó a la televisión estadounidense. En el programa The View, Sunny Hostin calificó los comentarios del actor como “insustanciales” y “superficiales”, mientras Whoopi Goldberg le aconsejó que tuviera más cuidado con sus palabras.
El tema terminó convirtiéndose en un blanco fácil para el humor televisivo. Programas como Jeopardy! y Saturday Night Live también hicieron referencias cómicas a la controversia que rodeó al actor.