Oscar 2026: O’Brien se burla de Timothée por polémica sobre el ballet y la ópera

Los Ángeles, Estados Unidos.- La ceremonia de los Premios Oscar 2026 comenzó con humor y algunas indirectas. Durante su monólogo de apertura, el presentador Conan O’Brien hizo referencia a la polémica que rodeó recientemente a Timothée Chalamet por sus comentarios sobre el ballet y la ópera. El comediante bromeó sobre las estrictas medidas de seguridad del evento antes de lanzar una pulla dirigida al actor nominado. Según dijo, había preocupación por posibles “ataques” de las comunidades de la ópera y el ballet. “Solo quería decir que la seguridad está extremadamente estricta esta noche”, comentó O’Brien ante el público. “Me dijeron que existe temor por posibles ataques de la comunidad de la ópera y del ballet”.

El comentario provocó risas y aplausos en el teatro, mientras las cámaras enfocaban a Chalamet, quien reaccionó entre risas desde su asiento junto a su novia, Kylie Jenner. El presentador no dejó pasar la oportunidad de añadir otra broma. “Están molestos porque dejaste fuera el jazz”, dijo O’Brien, lo que generó nuevas carcajadas entre los asistentes. Lejos de incomodarse, Chalamet y Jenner respondieron a los comentarios con sonrisas, tomándose el momento con humor. La broma hacía referencia a una controversia que surgió semanas antes. El actor, de 30 años, fue criticado por comentarios que realizó durante una conversación con Matthew McConaughey transmitida por CNN el 21 de febrero.